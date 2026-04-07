High IQ Zodiac Signs: मिथुन-कन्या समेत इन राशियों का दिमाग चलता है चाणक्य जैसा, IQ में होते हैं सबसे तेज

High IQ Zodiac Signs: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर राशि के लोगों की सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता अलग होती है। कुछ राशियां ऐसी मानी जाती हैं, जिनका IQ लेवल दूसरों के मुकाबले काफी तेज होता है और वे दिमागी खेल में माहिर होते हैं। ये लोग किसी भी स्थिति को जल्दी समझकर सही फैसला लेने की क्षमता रखते हैं। इनकी तार्किक सोच और तेज दिमाग इन्हें भीड़ से अलग बनाता है। ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर कौन-सी राशियां सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानी जाती हैं।