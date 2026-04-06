6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Daily Rashifal 7 April 2026 : राशिफल 7 अप्रैल 2026: सिंह-कुंभ के लिए बड़ी सफलता, मेष-वृषभ रहें सतर्क

Daily Rashifal 7 April 2026 : 7 अप्रैल 2026 का राशिफल पढ़ें: जानें आज किस राशि को मिलेगा धन लाभ, किसे रहना होगा सतर्क। करियर, प्रेम, स्वास्थ्य और परिवार से जुड़ी सभी भविष्यवाणियां यहां देखें।

5 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Anish Vyas

Apr 06, 2026

Daily Rashifal 7 April 2026

Daily Rashifal 7 April 2026 : 7 अप्रैल 2026 का राशिफल पढ़ें

Daily Rashifal 7 April 2026 : राशिफल 7 अप्रैल 2026 : 7 अप्रैल 2026 का सूर्योदय आपके जीवन में संभावनाओं और चुनौतियों का एक मिला-जुला संगम लेकर आ रहा है। आज कुछ राशियों के लिए भाग्य के द्वार खुलेंगे, वहीं कुछ को धैर्य और सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरुरत होगी। आज का दिन विशेष रूप से सिंह और कुंभ राशि के लोगों के लिए सफलता की नई ऊंचाइयां छूने वाला साबित हो सकता है। करियर और व्यक्तिगत जीवन में शुभ समाचार मिल सकते हैं। मेष और वृषभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में बढ़ते दबाव और मानसिक तनाव को चतुराई से प्रबंधित करना होगा। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मिश्रित है। मिथुन और तुला राशि के जातकों को अपना रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं।

मीन और धनु राशि वालों को अपने खर्चों और निवेश संबंधी दस्तावेजों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। वृश्चिक और मकर राशि के घरों में मांगलिक कार्यों और खुशियों का माहौल रहेगा, जबकि कन्या और कर्क राशि वालों को अपनों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए सूझबूझ का परिचय देना होगा। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानिए कैसा रहेगा आज का दिन।

आज का राशिफल मेष राशि | Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi

आज का दिन मेष राशि जातकों के लिए व्यस्तता वाला रहेगा। आपके ऊपर आज काम का अतिरिक्त दबाव बना रहेगा। सितारे कहते हैं कि आज आप लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन लोग आपकी उदारता को आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि आप दूसरों की मदद के चक्कर में अपने काम की अनदेखी न करें अन्यथा आपके कुछ जरूरी काम अटक सकते हैं। यदि आपका कोई कानूनी संबंधी मामला चल रहा है तो उसमें भी आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। परिवार में कुछ तनाव संभव है। सेहत के मामले में अपना ध्यान रखें।

आज का राशिफल वृषभ राशि | Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi

आज का दिन वृषभ राशि के लिए सामान्य रहने वाला है। परिवार में कोई तनाव चल रहा है तो बातचीत के जरिए स्थिति को सुलझाना होगा। अधिकारी वर्ग से आपको प्रोत्साहन मिलेगा। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने से काम का दबाव भी बढ़ सकता है, जिससे आप मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहेंगे। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। पारिवारिक जीवन में शाम का समय सुखद रहेगा। आप अपना काम समय पर पूरा कर लेंगे। अगर कोई आपको सलाह देता है तो आपको बहुत सोच-समझकर उस पर अमल करना होगा। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे।

आज का राशिफल मिथुन राशि | Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi

आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए जिम्मेदारियां पूरी करने का रहेगा। आपको आज किसी जरूरी काम से यात्रा पर जाना पड़ सकता है। कठिनाइयों के बावजूद आज आप अपने किसी निर्णय से प्रसन्न रहेंगे। यदि परिवार का कोई सदस्य आपसे मदद मांगे तो आप उसकी मदद अवश्य करेगे। परिवार में आपका सम्मान बढेगा। आप अपना रुका हुआ पैसा पाकर बहुत खुश होंगे और कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। आपको अचानक लाभ मिल सकता है।

आज का राशिफल कर्क राशि | Aaj Ka Rashifal kark Rashi

आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए परेशानियों भरा रहने वाला है। लेकिन आप संयम और समझदारी से स्थिति को संभालने में सफल रहेंगे। आपको एक से अधिक स्रोतों से आय की प्राप्ति होगी। यदि आप गुस्से में आकर कोई निर्णय लेते हैं तो आप कोई बड़ी गलती कर सकते हैं इसलिए आवेश में कोई भी निर्णय लेने से बचें। आप खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचेंगे। आपकी चिंता बढ़ेगी क्योंकि आपके पास एक साथ कई काम होंगे। बच्चों से संबंधित किसी जिम्मेदारी को भी आप पूरा कर पाएंगे।

आज का राशिफल सिंह राशि | Aaj Ka Rashifal Singh Rashi

आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए खुशियों भरा रहने वाला है। भाग्य का आपको आज साथ मिलेगा। बिजनेस करने वाले लोगों को आज कोई बड़ी डील मिल सकती है जिससे मन आनंदित हो जाएगा। आपको एक के बाद एक अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। जो जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें आज अपने प्रयास में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आज आपको अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा। आपके कुछ विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी प्रतिभा और प्रभाव को देखकर वे खुद ही शांत हो जाएंगे। माता-पिता के सहयोग से आपको आज लाभ मिलेगा और कोई चिंता दूर होगी।

आज का राशिफल कन्या राशि | Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi

आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। यदि आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करते हैं तो यह आपके लिए कुछ परेशानियां ला सकता है। आपके लिए बेहतर होगा कि आज आप योजना बनाकर काम करें और काम की प्राथमिकता तय करें। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और मित्रों और घर के बड़ों से सहयोग मांगना चाहिए। आपके लिए सलाह है कि आज किसी दूसरे की बातों में आकर धन का निवेश ना करें। आपका कोई मित्र आपका फायदा उठा सकता है, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। बच्चों की ओर से आपको आज खुशी मिलेगी।

आज का राशिफल तुला राशि | Aaj Ka Rashifal Tula Rashi

आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए उलझनों से भरा रहने वाला है। आपको किसी बात की चिंता सता सकती है। लव लाइफ में अपने साथी के व्यवहार से परेशान रहेंगे, उनके कभी खट्टे तो कभी मीठे व्यवहार को समझ नहीं पाएंगे, जिससे दोनों के बीच कहासुनी हो सकती है। किसी भी काम के लिए आपको बहुत सावधानी से तैयारी करनी होगी और पूरी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आज तुला राशि के जातकों को सफलता मिलेगी। फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है।

आज का राशिफल वृश्चिक राशि | Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नौकरीपेशा में दिन अच्छा रहने वाला है। अपने वरिष्ठों की बात मानने से आपको प्रमोशन या वेतन वृद्धि मिल सकती है। आपके लिए सितारे आज कहते हैं कि आपको किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इससे आपका यश और प्रभाव बढेगा। आप अपने साथ-साथ दूसरों के काम पर भी ध्यान देंगे, जिसके कारण आपसे कोई गलती हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आप किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। धर्म कर्म के काम में आज आपको भाग लेने का मौका मिेलेगा।

आज का राशिफल धनु राशि | Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi

आज आपको जल्दबाजी में कोई भी काम करने से बचना होगा। आपको सिर्फ दिखावे के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपसे गलती हो सकती है और अगर आप अपने किसी भी महत्वपूर्ण काम में ढिलाई बरतेंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। प्रॉपर्टी खरीदते समय उसके जरूरी दस्तावेजों की जांच में बहुत सावधानी बरतें, नहीं तो आप कुछ गलती कर सकते हैं। आपको अपने परिवार के किसी सदस्य से उपहार स्वरूप कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है।

आज का राशिफल मकर राशि | Aaj Ka Rashifal Makar Rashi

आज का दिन मकर राशि के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। आपको आज वरिष्ठजनों से सहयोग मिलेगा। आपने कोई मनोकामना की थी तो वह आज पूरी हो सकती है, जिसके चलते आज परिवार में किसी उत्सव का आयोजन हो सकता है। किसी दूर रहने वाले संबंधी या मित्र से मिलना हो सकता है। आपको किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह आपका भरोसा तोड़ सकता है। आपको अपने बच्चों से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है।

आज का राशिफल कुंभ राशि | Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi

आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत फलदायी रहने वाला है। नौकरी कर रहे लोगों को पद प्रभाव में वृद्धि से खुशी मिलेगी। आज काम के सिलसिले में आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। यात्रा आपकी सफल और लाभदायक रहेगी। अगर आपकी माता को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी चल रही थी तो वह भी आज काफी हद तक दूर हो जाएगी, जिससे आपकी चिंताएं भी कम हो जाएंगी। अगर विद्यार्थियों ने कोई परीक्षा दी थी तो आज परिणाम आपके पक्ष में रहेगा और आनंदित होंगे। नया वाहन खरीदने की आपकी इच्छा आज पूरी हो सकती है। किसी मित्र की मदद से आपका मन आज भावुक होगा। प्रेमी के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे।

आज का राशिफल मीन राशि | Aaj Ka Rashifal Meen Rashi

आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए सामान्य रहने वाला है। आपको अपने फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखना चाहिए और केवल दूसरों को दिखाने के लिए बहुत अधिक विलासिता की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, अन्यथा आपका बजट बिगड़ सकता है। आपका कोई पुराना परिचित लंबे समय बाद आपसे मिलने आ सकता है। माता की ओर से आपको आज लाभ मिलेगा। धर्म कर्म और देव दर्शन का भी आज आप लाभ पा सकेंगे। आपका कोई सोचा काम आज पूरा होगा। बिजनेस करने वाले लोगों को अपनी योजनाओं का लाभ मिलेगा।

ये भी पढ़ें

Weekly Rashifal 5 April to 11 April 2026 : साप्ताहिक राशिफल 5–11 अप्रैल 2026: तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन का साप्ताहिक भविष्यफल
राशिफल
Weekly Rashifal 5 April to 11 April 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

राशिफल 2026

Published on:

06 Apr 2026 04:45 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Daily Rashifal 7 April 2026 : राशिफल 7 अप्रैल 2026: सिंह-कुंभ के लिए बड़ी सफलता, मेष-वृषभ रहें सतर्क

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Today Tarot Rashifal 7 April 2026 : टैरो राशिफल : इन 5 राशियों पर बरसेगा भाग्य, मिथुन और कर्क मिलेगी बड़ी खुशखबरी!

Today Tarot Rashifal 7 April 2026
राशिफल

Weekly Horoscope 6 April to 12 April 2026 : साप्ताहिक राशिफल: मेष से मीन तक, कैसा बीतेगा आपका यह पूरा सप्ताह? जानिए विस्तार से

Weekly Horoscope 6 April to 12 April 2026
राशिफल

Daily Rashifal 6 April 2026 : 6 अप्रैल 2026 राशिफल: शुक्र-मंगल का बड़ा बदलाव, करियर-धन में उछाल, जानें सभी 12 राशियों का हाल

Daily Rashifal 6 April 2026
राशिफल

Tarot Rashifal 6 April 2026 : 6 अप्रैल टैरो राशिफल: शुक्र भरणी और मंगल उत्तर भाद्रपद में, इन 5 राशियों के लिए गोल्डन टाइम

rashifal today hindi, astrology today 6 april, venus bharani nakshatra effect,
राशिफल

Best Husband zodiac: पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं इन राशियों के लड़के, शादी के बाद बनते हैं ड्रीम हसबैंड

Best Husband According To Zodiac Sign,Best Husband zodiac, rashifal
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.