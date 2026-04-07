Wednesday Tarot Horoscope: आज का टैरो राशिफल: 8 अप्रैल को कर्क-वृश्चिक रहें सावधान, जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का

Wednesday Tarot Horoscope 8 April 2026: ग्रहों की चाल और ऊर्जा में हो रहे बदलाव का असर हमारे दैनिक जीवन पर साफ देखने को मिलता है। 8 अप्रैल 2026, बुधवार का दिन भी कुछ राशियों के लिए अवसर लेकर आया है तो कुछ के लिए सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। आज के दिन ग्रह गोचर की स्थिति कई लोगों के निर्णय, रिश्तों और करियर को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में दिन की शुरुआत से पहले टैरो कार्ड्स से मिलने वाले संकेत आपके लिए मार्गदर्शन का काम कर सकते हैं। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, आज का राशिफल कई महत्वपूर्ण बदलावों की ओर इशारा कर रहा है।