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Shukra Shani Labh Drishti Yog 2026 : शुक्र-शनि का ‘लाभ दृष्टि’ योग: इन 4 राशियों की होगी बंपर कमाई, आय हो सकती है दोगुनी

Shukra Shani Labh Drishti Yog 2026 : 2 मई 2026 को बनने वाला शुक्र-शनि लाभ दृष्टि योग वृषभ, मिथुन, कन्या और कुंभ राशि के लिए बेहद शुभ संकेत दे रहा है। जानें कैसे बढ़ेगी आय, मिलेगा अचानक धन लाभ और करियर में उन्नति के मौके।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Astrologer Sharad Sharma

Apr 07, 2026

Shukra Shani Labh Drishti Yog 2026

Shukra Shani Labh Drishti Yog 2026 : 2 मई 2026 को बनने वाला शुक्र-शनि लाभ दृष्टि योग वृषभ, मिथुन, कन्या और कुंभ राशि के लिए बेहद शुभ संकेत दे रहा है। (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Shukra Shani Labh Drishti Yog 2026 : 2 मई को आसमान में एक खास ज्योतिषीय योग बनने वाला है, जिसे “शुक्र-शनि लाभ दृष्टि योग” कहते हैं। नाम सुनकर थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसका असर आपको सीधा महसूस होगा। किस्मत और मेहनत का मिलाजुला खेल। शुक्र सुख, पैसा और आकर्षण का राजा है, जबकि शनि अनुशासन और मेहनत से मिलने वाले फल का मालिक। दोनों करीब 90 डिग्री के कोण पर जब मिलते हैं, तो कुछ राशियों की जिंदगी में बदलाव शुरू हो जाता है। एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा से जानते हैं, किन राशियों के लिए यह समय खास साबित हो सकता है

क्या है शुक्र-शनि ‘लाभ दृष्टि’ योग? | Shukra Shani Labh Drishti Yog 2026

2 मई 2026 को बनने वाला यह खास योग ज्योतिष में बेहद प्रभावशाली माना जाता है। जब शुक्र (धन, सुख, आकर्षण) और शनि (मेहनत, अनुशासन, कर्मफल) लगभग 90 डिग्री के कोण पर आते हैं, तो इसे “लाभ दृष्टि” कहा जाता है।

किस-किस राशि के लिए ये दिन खास हैं

वृषभ: मेहनत का मीठा फल मिलने वाला है

वृषभ राशि वालों की कई परेशानियां अब धीरे-धीरे खत्म हो रहीं हैं। कामकाज में जो तनाव चला आ रहा था, उसमें राहत मिलेगी और जिंदगी ज़्यादा स्थिर नजर आएगी।

  • नौकरी में सुधार दिखेगा
  • पुराने निवेश से फायदा मिलेगा
  • प्रॉपर्टी या पारिवारिक संपत्ति से लाभ मिल सकता है

इस वक्त आपकी आर्थिक हालत मजबूत होगी। अगर अब तक सब्र रखा है, तो उसका अच्छा नतीजा सामने आने वाला है।

मिथुन: रुकावटें हटेंगी, किस्मत मुस्कराएगी

मिथुन राशि के लिए ये योग बिल्कुल ताजगी लेकर आएगा। जो काम अटका पड़ा था, उसमें अचानक रफ्तार आ जाएगी।

  • आमदनी बढ़ने के संकेत हैं
  • खर्चे कम होंगे
  • सेहत और लाइफस्टाइल भी बेहतर होगी

मानसिक राहत मिलेगी और आर्थिक चिंता भी कम होती दिखेगी। एक पॉजिटिव एनर्जी पूरे जीवन में महसूस होगी।

कन्या: पैसे की बरसात और मौके ही मौके

कन्या राशि वाले खास तौर पर पैसे के मामले में मजबूत होंगे।

  • कैश फ्लो बढ़ेगा
  • बिजनेस पार्टनरशिप में सफलता मिल सकती है
  • परिवार और बच्चों से जुड़ी कोई खुशखबरी आ सकती है

अगर आप कोई नया काम या साझेदारी शुरू करना चाह रहे हैं, तो यही सबसे सही वक्त है।

कुंभ: अचानक बड़ा फायदा मिल सकता है

कुंभ राशि के लोगों के लिए ये योग तो जैसे किसी सरप्राइज से कम नहीं।

  • नौकरी या बिजनेस दोनों में सफलता मिलेगी
  • अचानक धन लाभ के चांस हैं
  • घर या गाड़ी खरीदने की संभावना है

अभी आपकी नेटवर्किंग और बातचीत की कला आपको आगे ले जाएगी। रिश्तों में भी मिठास आएगी और प्रेम जीवन अच्छा रहेगा।

ये योग क्यों इतना खास है?

ज्योतिष में शुक्र और शनि का संतुलन बड़ी बात है। शुक्र मौके देता है, शनि मेहनत का सही इस्तेमाल सिखाता है। जब दोनों एक खास नजर में आते हैं, तभी मेहनत रंग दिखाना शुरू करती है।

ज्यादातर ज्योतिषियों का कहना है, 2026 में ग्रहों की चाल से निवेश, रियल एस्टेट और करियर ग्रोथ जैसे क्षेत्रों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो अगर अभी मौका बदल रहा है, आगे की राह भी उम्मीदों से भरी है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Grah Gochar

Published on:

07 Apr 2026 11:13 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shukra Shani Labh Drishti Yog 2026 : शुक्र-शनि का ‘लाभ दृष्टि’ योग: इन 4 राशियों की होगी बंपर कमाई, आय हो सकती है दोगुनी

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