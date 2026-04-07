Shukra Shani Labh Drishti Yog 2026 : शुक्र-शनि का ‘लाभ दृष्टि’ योग: इन 4 राशियों की होगी बंपर कमाई, आय हो सकती है दोगुनी

Shukra Shani Labh Drishti Yog 2026 : 2 मई को आसमान में एक खास ज्योतिषीय योग बनने वाला है, जिसे “शुक्र-शनि लाभ दृष्टि योग” कहते हैं। नाम सुनकर थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसका असर आपको सीधा महसूस होगा। किस्मत और मेहनत का मिलाजुला खेल। शुक्र सुख, पैसा और आकर्षण का राजा है, जबकि शनि अनुशासन और मेहनत से मिलने वाले फल का मालिक। दोनों करीब 90 डिग्री के कोण पर जब मिलते हैं, तो कुछ राशियों की जिंदगी में बदलाव शुरू हो जाता है। एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा से जानते हैं, किन राशियों के लिए यह समय खास साबित हो सकता है