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राशिफल

Daily Rashifal 8 April 2026 : राशिफल 8 अप्रैल 2026: जानें किस राशि को मिलेगा धन लाभ और किसे रहना होगा सावधान

Daily Rashifal 8 April 2026 : आज का दिन कई राशियों के लिए नई शुरुआत के अवसर और आर्थिक उन्नति लेकर आ रहा है। पंडित डा. अनीष व्यास से जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Anish Vyas

Apr 07, 2026

Daily Rashifal 8 April 2026

Daily Rashifal 8 April 2026 : आज का राशिफल: धन, करियर और स्वास्थ्य पर क्या है ग्रहों का असर (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Daily Rashifal 8 April 2026 : आज का दिन सभी राशियों के लिए मिश्रित लेकिन प्रगति और सीख से भरपूर रहने वाला है। कई लोगों के लिए यह दिन आर्थिक उन्नति, सम्मान और नई शुरुआत के अवसर लेकर आएगा, वहीं कुछ को संयम, सावधानी और समझदारी से काम लेने की जरूरत होगी। दिन पूरी तरह आसान नहीं है। कुछ स्थितियों में जल्दबाजी, गुस्सा या बिना सोचे-समझे लिए गए निर्णय नुकसान दे सकते हैं। स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं रहेगा। आर्थिक मामलों में समझदारी और बजट बनाकर चलना जरूरी होगा, साथ ही किसी भी अजनबी या नई जानकारी पर तुरंत विश्वास करने से बचें। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार आज का दिन आगे बढ़ने, रिश्तों को मजबूत करने और अपने लक्ष्य की ओर ठोस कदम बढ़ाने का है।

आज का राशिफल मेष राशि | Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi

आज का दिन आपके लिए धन-धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपके नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और आपको आर्थिक उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपको विभिन्न योजनाओं में आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। व्यापार में आपको कोई उपलब्धि मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे। आप अपनी आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं। आपके परिवार में लोग आपकी बातों का पूरा मान रखेंगे। यदि आपको किसी सदस्य के करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, तो आप उसमें अपने माता-पिता से बातचीत अवश्य करें।

आज का राशिफल वृषभ राशि | Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi

आज का दिन आपके लिए साख व सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको छोटों की गलतियों को बड़प्पन दिखाते हुए माफ करना होगा और व्यवसायिक गतिविधियों में आप आगे रहेंगे। शासन व सत्ता का आपको पूरा लाभ मिलेगा। आपकी पद व प्रतिष्ठा बढ़ने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। यदि आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना मिले, तो आप उसे तुरंत आगे ना बढ़ाएं। यदि कोई व्यक्ति आपसे बिजनेस आइडिया साझा करता है तो आप उसमें आगे बढ़ें।

आज का राशिफल मिथुन राशि | Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi

आज का दिन आपके लिए प्रभाव व प्रताप में वृद्धि लेकर आने वाला है। व्यापार में आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। धार्मिक गतिविधियों से आप जुड़ेंगे। आपको अपने भाग्य का साथ मिलने से आपके काफी लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपको किसी अजनबी पर विश्वास करना नुकसान देगा। सेवा क्षेत्र से जुड़े लोग एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों के खिलाफ आज काफी लोग कोई राजनीति कर सकते हैं।

आज का राशिफल कर्क राशि | Aaj Ka Rashifal kark Rashi

आज का दिन आपके लिए किसी जोखिम भरे काम को करने से बचने के लिए रहेगा। आप अपने महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दें। अपने स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को नजरअंदाज करने से बचना होगा। आप अपने बिजनेस को लेकर कोई बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आपको बड़ों की बातों को सुनकर उन पर अमल करना बेहतर रहेगा। आप अपने धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्य में भी लगा सकते हैं। यदि आपको जीवनसाथी से चल रही अनबन को लेकर तनाव चल रहा था, तो वह दूर होगा।

आज का राशिफल सिंह राशि | Aaj Ka Rashifal Singh Rashi

आज का दिन आपके लिए साझेदारी में किसी काम को करने के लिए अच्छा रहेगा। नेतृत्व क्षमता को बल मिलेगा। आप अपनी वाणी व व्यवहार से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। आपको अपने खान-पान पर पूरा ध्यान देना होगा, नहीं तो समस्या आ सकती है। दांपत्य जीवन में चल रही समस्याएं दूर होंगी और खुशहाली आएगी। बिजनेस में आपको अपने किसी सहयोगी के कहने में आपका कोई डिसीजन नहीं लेना है। आपको अपनी माताजी की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपकी संतान को शिक्षा में कोई पुरस्कार मिलने की संभावना है।

आज का राशिफल कन्या राशि | Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi

आज का दिन आपके लिए परोपकार के कार्य करने के लिए रहेगा। आप अपने बिजनेस से जुड़े कार्य को लेकर सावधान रहें। आपके अंदर प्रेम व सहयोग की भावना बनी रहेगी। आप गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओ का निदान करेंगे। आपको अपने बजट पर पूरा ध्यान देना होगा। लेनदेन से संबंधित मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। नौकरी में कार्यरत लोग कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको यदि किसी जरूरमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले, तो अवश्य करें।

आज का राशिफल तुला राशि | Aaj Ka Rashifal Tula Rashi

आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाला है। प्रेम व स्नेह की भावना आपके मन में बनी रहेगी। कला कौशल में सुधार आएगा। सभी क्षेत्रों में आप अच्छी जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। आप अपनी बुद्धि व विवेक से काम लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भावनात्मक मामलों में आप सकारात्मक रहे। आपके आपसी लंबे समय से चल रहे मतभेद दूर हो सकते हैं। आपको लोगों से बहुत ही सोच विचार कर बोलना होगा।

आज का राशिफल वृश्चिक राशि | Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi

आज का दिन आपके लिए किसी नए मकान, जमीन, वाहन की खरीदारी के लिए अच्छा रहेगा। आप अपने आवश्यक कामों को किसी दूसरे के भरोसे ना छोड़े, नहीं तो आपको उन्हें पूरा करने में समस्या हो सकती है। आवेश में आकर यदि आप कोई निर्णय लेंगे, तो उससे भी आपका कोई नुकसान हो सकता है। आपके परिजनों की सलाह आपके खूब काम आएगी। आप लोगों से बहुत ही सोच विचार कर बोले, नहीं तो उन्हें आपके बोलने का तरीका खटक सकता है। आप किसी की कही सुनी बातों में आकर लड़ाई झगड़े में ना पड़ें।

आज का राशिफल धनु राशि | Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi

आज का दिन आपके लिए सांसारिक सुख भोग के साधनों में वृद्धि लेकर आने वाला है। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के जन समर्थन में इजाफा होगा और लोग उनके काम से प्रसन्न रहेंगे। भाईचारे की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आपको बंधुत्व की भावनाओं को बल मिलेगा। आपको कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप अपने कामों को लेकर कोई महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से जुटा पाएंगे। आपके साहस में पराक्रम में वृद्धि होगी।

आज का राशिफल मकर राशि | Aaj Ka Rashifal Makar Rashi

आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप परिवार के सदस्यों के साथ कुछ आनंदमय पल व्यतीत करेंगे। आप संस्कारों व परंपराओं पर जोर देंगे। कारोबार में आपकी मेहनत से कार्य में तेजी आएगी और आपको लाभ होगा। आप व्यस्त रहने के कारण परिवार के सदस्यों को समय नहीं दे पाएंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप सभी का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे।

आज का राशिफल कुंभ राशि | Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi

आज का दिन आपके लिए भौतिक संसाधनो में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप अपने स्टेटस को मेंटेन रखेंगे। इसके लिए आप धन भी खर्च करेंगे। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिल सकता है। साझेदारी में किसी काम को करने से आपको नुकसान हो सकता है। यदि आपको परिवार का कोई बड़ा सदस्य सलाह दे, तो आप उस पर अमल अवश्य करें। रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी। आप नवीन प्रयासो में आगे बढ़ेंगे। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। आपको यदि कोई खुशखबरी सुनने को मिले, तो आप उसे तुरंत आगे ना बढ़ाएं।

आज का राशिफल मीन राशि | Aaj Ka Rashifal Meen Rashi

आज का दिन आपके लिए बहुत ही सूझबूझ से आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आपको कुछ ठगी व सफेद पोश लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आर्थिक गतिविधियों में आप पूरा ध्यान देंगे। अपने खर्चों को लेकर आप एक बजट बनाएं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप अपने संचय धन को भी काफी हद तक समाप्त कर देंगे। कामकाज की तलाश कर रहे लोगों को अभी कुछ समय और परेशान होना होगा। आपको अपने कामों को लेकर जल्दबाजी नहीं दिखानी है, नहीं तो उसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है।

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राशिफल 2026

Published on:

07 Apr 2026 04:45 pm

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