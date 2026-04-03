Saptahik Rashifal 5 April To 11 April 2026 : साप्ताहिक राशिफल : मंगल-आदित्य और बुधादित्य राजयोग का असर, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

Saptahik Rashifal 5 April To 11 April 2026 : अप्रैल 2026 का यह सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है। इस दौरान मीन राशि में कई प्रमुख ग्रहों का जमावड़ा देखने को मिलेगा, जिससे मंगल-आदित्य और बुधादित्य राजयोग के साथ त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार बुध का कुंभ से मीन में गोचर इस सप्ताह को और भी प्रभावशाली बना रहा है। वहीं राहु, केतु, गुरु और शुक्र की स्थिति भी सभी राशियों के जीवन पर गहरा असर डालेगी। चंद्रमा के लगातार राशि परिवर्तन से हर राशि पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में यह सप्ताह कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से भाग्यशाली साबित हो सकता है।