Jyotish Upay : 9 ग्रह, 1 साल और 4 आसान उपाय: ग्रहों की शांति का ‘ऑल-इन-वन’ फॉर्मूला

Jyotish Upay : आजकल हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है। कोई कहता है कि बस एक शब्द बोल दो और अमीर बन जाओ, तो कोई कहता है कि रातों-रात किस्मत बदल जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि नौ ग्रहों के इस विशाल विज्ञान को इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता। अगर आप भी हर ग्रह के लिए अलग-अलग उपाय करके थक गए हैं, तो ज्योतिष विज्ञान के ये चार रामबाण उपाय आपके लिए ही हैं।