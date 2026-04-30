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धर्म/ज्योतिष

Jyotish Upay : 9 ग्रह, 1 साल और 4 आसान उपाय: ग्रहों की शांति का ‘ऑल-इन-वन’ फॉर्मूला

Jyotish Upay : क्या आप भी जल्दी अमीर बनने या किस्मत बदलने के शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं? जानिए 4 सरल ज्योतिष उपाय जो ग्रहों को संतुलित कर आपकी सोच, लाइफस्टाइल और सफलता को बेहतर बना सकते हैं। इन उपायों को 1 साल तक अपनाएं और खुद बदलाव महसूस करें।

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भारत

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Manoj Vashisth

Apr 30, 2026

Jyotish Upay

Jyotish Upay : 1 साल तक करें ये 4 उपाय, दिखेगा जीवन में बड़ा बदलाव (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Jyotish Upay : आजकल हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है। कोई कहता है कि बस एक शब्द बोल दो और अमीर बन जाओ, तो कोई कहता है कि रातों-रात किस्मत बदल जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि नौ ग्रहों के इस विशाल विज्ञान को इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता। अगर आप भी हर ग्रह के लिए अलग-अलग उपाय करके थक गए हैं, तो ज्योतिष विज्ञान के ये चार रामबाण उपाय आपके लिए ही हैं।

क्यों काम नहीं करता शॉर्टकट?

अमीर बनने या सफल होने के लिए आपकी मानसिक और शारीरिक क्षमता का सही होना जरूरी है। कोई भी एक ऐसा जादुई उपाय नहीं है जो बैठे-बैठे आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। इसके लिए साधना और धैर्य की जरूरत होती है।

वो 4 महा-उपाय जो बदल देंगे आपका जीवन

अगर आप ज्योतिष के फेर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहते, तो इन चार उपायों को अपनी जीवनशैली बना लें:

रोटी का चमत्कारी हिस्सा

घर की पहली रोटी के तीन हिस्से करें। आधा हिस्सा गाय को, आधा हिस्सा कुत्ते को और बाकी आधा हिस्सा कौवे को खिलाएं। याद रखें, उन्हें खिलाकर आप उन पर एहसान नहीं कर रहे, बल्कि आपको उनके पास 5 मिनट रुकना है ताकि आप उनकी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकें। यह शुक्र, शनि और केतु को मजबूत करता है।

पक्षियों की सेवा (सतनाजा)

राहु ग्रह मानसिक तनाव और बीमारियां देता है। इसे शांत करने के लिए सात प्रकार के अनाज (सतनाजा) पक्षियों को खिलाएं। इसमें बाजरा जरूर शामिल करें, क्योंकि बाजरे में राहु के दोषों को काटने की असीम शक्ति होती है।

मंगल और शनि का संतुलन

हर मंगलवार को गुड़ की रोटी का उपाय करें और शनिवार को सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर उसे दान करें। इससे मंगल का खराब प्रभाव दूर होगा और घर में धन का आगमन बढ़ेगा, साथ ही शनि आपको जीवन में सही चालाकी और समझ देगा।

चांदी का टुकड़ा

अपनी जेब में हमेशा चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रखें। यह चंद्रमा को शांत रखता है, जिससे आपके अंदर धैर्य बढ़ता है और नकारात्मक विचार दूर रहते हैं।

1 साल तक करें ये उपाय

इन उपायों को हफ्ते-दस दिन के लिए न करें। आज अपनी डायरी में अपना स्टेटस, अपनी कमाई और अपनी मानसिक स्थिति लिख लें। इन चार उपायों को लगातार एक साल तक पूरी श्रद्धा के साथ करें। एक साल बाद आप पाएंगे कि न केवल आपका लाइफस्टाइल बदला है, बल्कि आपके सोचने और काम करने का तरीका भी पूरी तरह बदल चुका होगा।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

30 Apr 2026 11:54 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Jyotish Upay : 9 ग्रह, 1 साल और 4 आसान उपाय: ग्रहों की शांति का ‘ऑल-इन-वन’ फॉर्मूला

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