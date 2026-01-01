Kemdrum Yoga in Astrology: ज्योतिष का खतरनाक योग: केमद्रुम योग क्यों बना सकता है अमीर को गरीब?

What Is Kemdrum Yoga : केमद्रुम योग आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों का ऐसा मेल है जो आपको राज योग (एक शक्तिशाली और शुभ ग्रहों का मेल) का फायदा पाने से रोकता है। यह एक नॉर्मल सी लगने वाली ज़िंदगी को अचानक, बहुत बड़ा झटका दे सकता है, जिससे इंसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इसका बुरा असर खासकर पैसे के मामलों पर दिखता है। मन में बुरे ख्याल आने लगते हैं क्योंकि यह योग चंद्रमा पर असर डालता है, जो मन का फैक्टर है। हालांकि, जो लोग योग करते हैं या जो साधु स्वभाव के होते हैं और दुनियावी सुखों में आसक्त नहीं होते, उन पर इस योग का कोई असर नहीं होता। वे अपने मन को कंट्रोल करना जानते हैं।