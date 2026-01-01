Kemdrum Yoga in Astrology: ज्योतिष का खतरनाक योग: केमद्रुम योग क्यों बना सकता है अमीर को गरीब?

Kemdrum Yog in Astrology : केमद्रुम योग के गंभीर नतीजे: क्यों डरते हैं ज्योतिषी इस ग्रह दोष से
What Is Kemdrum Yoga : केमद्रुम योग आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों का ऐसा मेल है जो आपको राज योग (एक शक्तिशाली और शुभ ग्रहों का मेल) का फायदा पाने से रोकता है। यह एक नॉर्मल सी लगने वाली ज़िंदगी को अचानक, बहुत बड़ा झटका दे सकता है, जिससे इंसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इसका बुरा असर खासकर पैसे के मामलों पर दिखता है। मन में बुरे ख्याल आने लगते हैं क्योंकि यह योग चंद्रमा पर असर डालता है, जो मन का फैक्टर है। हालांकि, जो लोग योग करते हैं या जो साधु स्वभाव के होते हैं और दुनियावी सुखों में आसक्त नहीं होते, उन पर इस योग का कोई असर नहीं होता। वे अपने मन को कंट्रोल करना जानते हैं।
केमद्रुम योग तब बनता है जब आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा से दूसरे और बारहवें घर में कोई ग्रह न हो। केमद्रुम योग के कारण शाही परिवार में पैदा हुआ इंसान भी गरीब हो सकता है। कहा जाता है कि चंद्रमा मन का फैक्टर है और ज़िंदगी के बचपन के स्टेज को दिखाता है। अगर किसी कुंडली में यह कॉम्बिनेशन है, तो बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। किसी के लगातार साथ की ज़रूरत होती है। अगर मन पर किसी ग्रह का असर नहीं है, तो काम या एक्टिविटी में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। मन जिस भी ग्रह से जुड़ा होगा, उसी से प्रभावित होगा और दिलचस्पी भी उसी ग्रह से जुड़ी होगी।
अगर चांद पर किसी शुभ ग्रह की नज़र हो, तो केमद्रुम योग खत्म हो जाता है। अगर कोई ग्रह चांद से केंद्र भाव (चांद से चौथे, सातवें या दसवें भाव में) में हो, तो भी केमद्रुम योग खत्म हो जाता है।
चांद के साथ किसी ग्रह का जुड़ना कंजंक्शन कहलाता है। चांद पानी का फैक्टर है। अगर आप इसमें गंगाजल मिला दें, तो यह गंगाजल बन जाता है। और अगर आप इसमें शराब मिला दें, तो यह शराब बन जाती है। यह जिस ग्रह से जुड़ा होता है, उसके गुणों को सोख लेता है और उसे पोषण देता है। चांद को मां का फैक्टर भी माना जाता है। जो ग्रह इससे जुड़ा होता है, उसे इससे पोषण मिलता है।
जन्म कुंडली में पूरा केमद्रुम योग बहुत कम होता है। इसके असर से सेहत, धन, शिक्षा, बुद्धि और मानसिक शांति में कमी आती है। जीवनसाथी या बच्चों से सुख नहीं मिल पाता। बीमारियों और परेशानियों से छुटकारा मिलना मुश्किल होता है। यह अमीर आदमी को भी गरीब बना सकता है। ज़्यादातर लोग इसे पैसों की दिक्कतों से जोड़ते हैं। हालांकि, यह योग उन लोगों के लिए फायदेमंद माना जाता है जो आध्यात्मिक हैं। अगर आपका लग्न स्वामी चौथे, आठवें या बारहवें भाव में हो, या बृहस्पति या शनि नौवें भाव (धर्म भाव) में हों, तो इस दोष का असर कम हो जाता है।
लोग अक्सर ज़िंदगी भर केमद्रुम योग से डरते रहते हैं, भले ही हर दूसरी या तीसरी कुंडली में चंद्रमा इस योग से पीड़ित हो। अगर चंद्रमा केमद्रुम योग, विष योग, ग्रहण योग से पीड़ित हो, या अपनी नीच राशि में हो, तो यह किसी की पूरी ज़िंदगी को अस्थिर कर सकता है।
