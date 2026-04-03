गुड फ्राइडे पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन, प्रभु ईसा मसीह के बलिदान को किया याद 

प्रार्थना सभा के दौरान पास्टर ने उपस्थित समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन शोक का नहीं, बल्कि प्रभु ईसा मसीह के उस असीम प्रेम को याद करने का दिन है, जो उन्होंने मानवता के पापों की मुक्ति के लिए सूली पर चढ़कर दिखाया। पास्टर ने सभी से आह्वान किया कि वे अपने जीवन में ईसा मसीह के संदेशों को आत्मसात करें और हमेशा सत्य व नेकी के रास्ते पर चलें। सभा में विशेष रूप से देश और दुनिया में अमन-चैन कायम रहने तथा सभी की खुशहाली के लिए सामूहिक प्रार्थना की गई।