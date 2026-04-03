9 साल में 3 फरमान, फर्जी कंप्यूटर प्रमाण पत्र वाले लिपिक नहीं किए बर्खास्त

यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रोफेसर यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ की याचिका पर जारी किया गया था। इस आदेश के बाद 4 अगस्त 2017 को विभाग के शासन सचिव नवीन महाजन ने इसका हवाला देते हुए डीम्ड विश्वविद्यालय, ऑफ कैंपस और निजी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर की डिग्री लेने वालों को सेवा से अलग करने के आदेश दिए थे। इसकी पालना एक साल तक नहीं हुई, तो विभाग के अगले शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने 13 जून 2018 को फिर से आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि ऐसे लिपिकों के दस्तावेजों की जांच कर इन्हें सेवा से पृथक किया जाए।