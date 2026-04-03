भोमिया बाबा का मेला आयोजित, कुश्ती दंगल में पहलवानों ने दिखाया दम

पिनान (अलवर) क्षेत्र के टोड़ा नागर गांव में आस्था और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला। यहां भोमिया बाबा और हनुमान जी के वार्षिक मेले का भव्य आयोजन किया गया। इस मेले में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ-साथ आयोजित हुए कुश्ती दंगल ने दर्शकों का मन मोह लिया। मेले की शुरुआत देव भजनों और विधिवत हवन-पूजन के साथ हुई, जिसके बाद सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी। इससे पूर्व रविवार को रामचरितमानस का अखंड पाठ भी आयोजित किया गया था, जिससे पूरे गांव का माहौल भक्तिमय बना रहा।