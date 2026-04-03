प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: 8 अप्रैल से लगेंगे विशेष शिविर, जानें पूरा शेड्यूल

8 अप्रैल - स्कीम नंबर 1 (कबूतर पार्क के पास), हसन खां मेवात (सामुदायिक भवन), रणजीत नगर (जीएसएस के पास), शालीमार नगर (टेल्को जीएसएस के पास) और साउथ वेस्ट ब्लॉक (राम मंदिर के पास)।

15 अप्रैल - स्कीम नंबर 8 (प्रताप ऑडिटोरियम के सामने), वैशाली नगर (जीएसएस के पास), विज्ञान नगर (टेल्को जीएसएस) और बुध विहार (बस स्टैंड के पास)।

22 अप्रैल - स्कीम नंबर 5 (गवर्नमेंट प्रेस के पास), अम्बेडकर नगर (सामुदायिक भवन), सूर्य नगर, अरावली विहार (सामुदायिक भवन) और शिवाजी पार्क (हॉस्पिटल के पास)।

29 अप्रैल - स्कीम नंबर 7 (शॉपिंग कॉम्प्लेक्स) और स्कीम नंबर 2/3 (गवर्नमेंट स्कूल के पास)।

6 मई - मालवीय नगर (PHED ऑफिस के पास)।

13 मई - शांति कुंज (राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने)।