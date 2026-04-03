6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: 8 अप्रैल से लगेंगे विशेष शिविर, जानें पूरा शेड्यूल

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' को धरातल पर उतारने और आमजन को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए अलवर शहर में कमर कस ली गई है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Apr 03, 2026

representative picture (patrika)

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' को धरातल पर उतारने और आमजन को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए अलवर शहर में कमर कस ली गई है। अलवर शहर की विभिन्न यूआइटी (UIT) कॉलोनियों में आगामी 8 अप्रैल से 13 मई तक विशेष पंजीकरण शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता आर.एस. बंसल ने बताया कि इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को योजना के प्रति जागरूक करना और मौके पर ही उनका पंजीकरण कराना है। यह शिविर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किए जाएंगे।

तारीख और स्थान: कहाँ कब लगेगा शिविर?

प्रशासन ने वार्ड और कॉलोनियों के अनुसार विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है, ताकि नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी केंद्र पर पहुँच सकें:

8 अप्रैल - स्कीम नंबर 1 (कबूतर पार्क के पास), हसन खां मेवात (सामुदायिक भवन), रणजीत नगर (जीएसएस के पास), शालीमार नगर (टेल्को जीएसएस के पास) और साउथ वेस्ट ब्लॉक (राम मंदिर के पास)।
15 अप्रैल - स्कीम नंबर 8 (प्रताप ऑडिटोरियम के सामने), वैशाली नगर (जीएसएस के पास), विज्ञान नगर (टेल्को जीएसएस) और बुध विहार (बस स्टैंड के पास)।
22 अप्रैल - स्कीम नंबर 5 (गवर्नमेंट प्रेस के पास), अम्बेडकर नगर (सामुदायिक भवन), सूर्य नगर, अरावली विहार (सामुदायिक भवन) और शिवाजी पार्क (हॉस्पिटल के पास)।
29 अप्रैल - स्कीम नंबर 7 (शॉपिंग कॉम्प्लेक्स) और स्कीम नंबर 2/3 (गवर्नमेंट स्कूल के पास)।
6 मई - मालवीय नगर (PHED ऑफिस के पास)।
13 मई - शांति कुंज (राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने)।

क्या है योजना और कैसे मिलेगा लाभ?

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं। इससे न केवल बिजली का बिल शून्य हो जाता है, बल्कि अतिरिक्त बिजली को सरकार को बेचकर कमाई भी की जा सकती है।

जरूरी दस्तावेज - शिविर में आने वाले आवेदक अपने साथ बिजली का नवीनतम बिल, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी जरूर लाएं, ताकि पंजीकरण की प्रक्रिया तुरंत पूरी की जा सके।

डिस्कॉम की अपील

अधीक्षण अभियंता ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इन शिविरों में पहुंचे। सौर ऊर्जा को अपनाकर आप न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान देंगे, बल्कि अपने घर के बजट को भी बिजली के खर्च से मुक्त कर पाएंगे। यदि आप भी मुफ्त बिजली का लाभ उठाना चाहते हैं, तो अपने क्षेत्र की निर्धारित तिथि को नोट कर लें और शिविर का लाभ उठाएं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Apr 2026 11:49 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: 8 अप्रैल से लगेंगे विशेष शिविर, जानें पूरा शेड्यूल

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शराब के नशे में SI की परीक्षा देने पहुंचा अभ्यर्थी, बाहर निकाला 

अलवर

Success Story: लाखों की नौकरी छोड़ी, हौसले से खड़ा किया उद्योग; 50 लोगों को दे रहे रोजगार

Umakant Sharma success story
अलवर

राजस्थान: पति ने चारपाई पर सो रही पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या

अलवर

राजस्थान SI भर्ती परीक्षा: दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा, नकल की सूचना देने पर 1 लाख का इनाम

अलवर

पुलिस का मानवीय चेहरा आया नजर, ​​शिविर में किया रक्तदान

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.