प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: 8 अप्रैल से लगेंगे विशेष शिविर, जानें पूरा शेड्यूल

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केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' को धरातल पर उतारने और आमजन को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए अलवर शहर में कमर कस ली गई है। अलवर शहर की विभिन्न यूआइटी (UIT) कॉलोनियों में आगामी 8 अप्रैल से 13 मई तक विशेष पंजीकरण शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता आर.एस. बंसल ने बताया कि इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को योजना के प्रति जागरूक करना और मौके पर ही उनका पंजीकरण कराना है। यह शिविर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किए जाएंगे।
प्रशासन ने वार्ड और कॉलोनियों के अनुसार विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है, ताकि नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी केंद्र पर पहुँच सकें:
8 अप्रैल - स्कीम नंबर 1 (कबूतर पार्क के पास), हसन खां मेवात (सामुदायिक भवन), रणजीत नगर (जीएसएस के पास), शालीमार नगर (टेल्को जीएसएस के पास) और साउथ वेस्ट ब्लॉक (राम मंदिर के पास)।
15 अप्रैल - स्कीम नंबर 8 (प्रताप ऑडिटोरियम के सामने), वैशाली नगर (जीएसएस के पास), विज्ञान नगर (टेल्को जीएसएस) और बुध विहार (बस स्टैंड के पास)।
22 अप्रैल - स्कीम नंबर 5 (गवर्नमेंट प्रेस के पास), अम्बेडकर नगर (सामुदायिक भवन), सूर्य नगर, अरावली विहार (सामुदायिक भवन) और शिवाजी पार्क (हॉस्पिटल के पास)।
29 अप्रैल - स्कीम नंबर 7 (शॉपिंग कॉम्प्लेक्स) और स्कीम नंबर 2/3 (गवर्नमेंट स्कूल के पास)।
6 मई - मालवीय नगर (PHED ऑफिस के पास)।
13 मई - शांति कुंज (राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने)।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं। इससे न केवल बिजली का बिल शून्य हो जाता है, बल्कि अतिरिक्त बिजली को सरकार को बेचकर कमाई भी की जा सकती है।
जरूरी दस्तावेज - शिविर में आने वाले आवेदक अपने साथ बिजली का नवीनतम बिल, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी जरूर लाएं, ताकि पंजीकरण की प्रक्रिया तुरंत पूरी की जा सके।
अधीक्षण अभियंता ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इन शिविरों में पहुंचे। सौर ऊर्जा को अपनाकर आप न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान देंगे, बल्कि अपने घर के बजट को भी बिजली के खर्च से मुक्त कर पाएंगे। यदि आप भी मुफ्त बिजली का लाभ उठाना चाहते हैं, तो अपने क्षेत्र की निर्धारित तिथि को नोट कर लें और शिविर का लाभ उठाएं।
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