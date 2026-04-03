ताला ठीक करने के बहाने 5 तोला सोना और नकदी ले उड़े शातिर चोर

पीड़ित पूर्व सैनिक महेश पुत्र मुंशी राम ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एक युवक गली में ताले ठीक करने की आवाज लगाते हुए फेरी लगा रहा था। उनकी पत्नी सुनीता ने घर की अलमारी का लॉक खराब होने के कारण उसे ठीक करवाने के लिए बुला लिया। इसके बाद उस युवक ने पहले अलमारी देखा और फिर बहाना बनाया कि लॉक की पत्तियां खराब हैं, जिन्हें बदलने के लिए कुछ विशेष औजारों की जरूरत पड़ेगी। वह औजार लाने के बहाने वहां से गया और करीब एक घंटे बाद अपने एक अन्य साथी को साथ लेकर वापस लौटा।