माघ स्नान का अंतिम और सबसे बड़ा दिन, जानें फरवरी पूर्णिमा की सही डेट और चंद्रोदय का समय

माघ पूर्णिमा 2026: फरवरी में पड़ने वाली माघ पूर्णिमा सनातन धर्म में काफी खास मानी जाती है। इसी दिन कल्पवास पूरा होता है। लोग मानते हैं कि इस तिथि पर स्नान, दान और जप करने से बड़ा पुण्य मिलता है। कहते हैं, अगर श्रद्धा से व्रत रखा जाए तो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान विष्णु की पूजा का यही दिन होता है, और पितरों के श्राद्ध के लिए भी इसे शुभ माना गया है। अब जानते हैं, 2026 में फरवरी की पूर्णिमा कब है।