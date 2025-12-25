SIR सर्वे का पहला चरण पूरा, धार जिले में एक लाख 17 हजार 862 वोटरों के नाम काटे जाएंगे

Intensive Revision of Voters
मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) सर्वे का पहला चरण 23 दिसंबर को पूरा हो गया। इसमें करीब एक महीने से भी ज्यादा समय तक बीएलओ व अन्य शासकीय कर्मचारियों द्वारा घर-घर पहुंचकर मतदाताओं की वास्तविक जानकारी जुटाई गई। जिले की सात विधानसभा में 17 लाख 963 वोटरों की तुलना में एक लाख 17 हजार मतदाता ऐसे पाए गए जिनकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो गई। अब ऐसे सभी नाम वोटर लिस्ट से कटे जाएंगे। सर्वे के आंकड़ों पर नजर डाले तो जिले में 27943 मृत मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज थे, जिन्हें कटा जाएगा। इसी प्रकार 14198 वोटरों की इंट्री डबल होने और 53 हजार 329 लोगों के स्थाई स्तर पर अन्यत्र रहने चले जाने के कारण वोटरों की संख्या कम होगी। मंंगलवार को अफसरों ने बैठक में इस पर विस्तृत मंथन किया। वहीं अगले चरण की कार्ययोजना पर चर्चा हुई।
15 हजार को नोटिस जारी, दावे-आपत्ति आने पर जोड़े जा सकेंगे नाम
अभियान के दौरान 15 लाख 83 हजार 101 गणना पत्रकों का डिजिटलाइजेशन किया गया। वहीं 15162 मतदाताओं से जानकारी नहीं मिलने पर नोटिस जारी होंगे। जिसके संबंध में संबंधित वोटर अपने दावे आपत्ति दर्ज कर सकती है। 23 जनवरी को ड्राप्ट रोल जारी होग गया है। दावे-आपत्ति में दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर नाम जोड़े जा सकते हैं।
धार में सबसे ज्यादा 29 हजार 445 और बदनावर में सबसे कम 11339 नाम कम होंंगे
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जिले में सबसे ज्यादा धार विधानसभा में 29 हजार 445 वोटरों के नाम काटे जा सकते हैं। वहीं सबसे कम बदनावर विधानसभा में नाम कम होंगे। बदनावर में 11 हजार 339 वोटरों का डेटा नहीं मिला हैं। इसी प्रकार सरदारपुर में 12842, गंधवानी में 14172, कुक्षी में 17509, मनावर में 14296 और धरमपुरी विधानसभा में 17721 वोटरों का आंकड़ा कम होगा।
