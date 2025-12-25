SIR सर्वे का पहला चरण पूरा, धार जिले में एक लाख 17 हजार 862 वोटरों के नाम काटे जाएंगे

धार.

मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) सर्वे का पहला चरण 23 दिसंबर को पूरा हो गया। इसमें करीब एक महीने से भी ज्यादा समय तक बीएलओ व अन्य शासकीय कर्मचारियों द्वारा घर-घर पहुंचकर मतदाताओं की वास्तविक जानकारी जुटाई गई। जिले की सात विधानसभा में 17 लाख 963 वोटरों की तुलना में एक लाख 17 हजार मतदाता ऐसे पाए गए जिनकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो गई। अब ऐसे सभी नाम वोटर लिस्ट से कटे जाएंगे। सर्वे के आंकड़ों पर नजर डाले तो जिले में 27943 मृत मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज थे, जिन्हें कटा जाएगा। इसी प्रकार 14198 वोटरों की इंट्री डबल होने और 53 हजार 329 लोगों के स्थाई स्तर पर अन्यत्र रहने चले जाने के कारण वोटरों की संख्या कम होगी। मंंगलवार को अफसरों ने बैठक में इस पर विस्तृत मंथन किया। वहीं अगले चरण की कार्ययोजना पर चर्चा हुई।



