मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक बनी, परंतु नहीं मिल रहा लोगोंं का उपचार



शासन ने एक क्लिनिक निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की राशि जारी की थी इस लिहाज से जिले के लिए 26 क्लिनिक के लिए 6.50 करोड़ की राशि आई थी। इनका निर्माण निकायों से करवाया गया। शहर में नगर निगम और विकासखंड स्तर पर नगर पालिकाओं ने निर्माण करवाया जा रहा है। इनमें से 11 का निर्माण होकर शुरू हो चुकी हैं लेकिन उनमें पर्याप्त स्टाफ न होने पर लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। कलेक्टर की सख्ती के चलते अधिकांश विभाग के अधिकारी व कर्मचारी पूरे समय कार्यालय में बैठ रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य महकमे पर कोई असर नहीं हो रहा। क्लिनिकों को समय समय पर विभाग के जिम्मेदार मॉनीटरिंग करते तो संचालन ठीक से हो सकता था। पत्रिका प्रतिनिधि ने बुधवार को क्लिनिकों को देखा तो स्थिति ठीक नहीं मिली।