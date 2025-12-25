दिमनी में हटाया अतिक्रमण, बानमोर में ली अपर कलेक्टर ने बैठक

मुरैना. दिमनी ग्राम पंचायत में एसडीएम रामनिवास सिकरवार की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। बानमोर में अपर कलेक्टर अश्विनी कुमार रावत ने बैठक ली और पांच दिन में बानमोर को अतिक्रमण मुक्त करने का आश्वासन दिया है।
दिमनी में शनिवार को दोपहर दो बजे एसडीएम, तहसीलदार पुलिस व राजस्व अमले के साथ मौके पर पहुंचे और जेसीबी से लहर रोड से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया। जो नेशनल हाईवे क्रमांक 552 मुरैना- अंबाह मार्ग पर पहुंचकर थमा। इस दौरान दस मकान व दुकानों के आगे बने चबूतरे, टीनशेड तोड़े गए और सडक़ पर रखी गुमटी हटाई गईं। एसडीएम ने अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत दी है कि अगर फिर से अतिक्रमण किया तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
नगर परिषद कार्यालय में बानमोर में बढ़ते अवैध निर्माण तथा आए दिन हो रही है ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर शनिवार की दोपहर 12 अपर कलेक्टर अश्विनी रावत द्वारा नगर के नागरिक, व्यापारी, जनप्रतिनिधियों तथा एन एच आई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें 5 दिन के अंदर बानमोर में लग रहे जाम तथा नगर के मुख्य बाजारों में दुकानदारों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण की समस्या से निजात दिलाने का लोगों को आश्वासन दिया गया। बैठक में मुरैना एसडीएम भूपेंद्र कुशवाह, एनएचएआई के अधिकारी बी एस जादौन, तहसीलदार वंदना यादव, पटवारी सुनील शर्मा, व्यापार मंडल के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह राजपूत, पूर्व अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा, भाजपा नेता दुलारे सिंह, रेड क्रॉस सोसायटी अध्यक्ष डॉक्टर कप्तान सिंह, वृंदावन घुरैया आदि लोग उपस्थित थे। अपर कलेक्टर अश्विनी रावत ने बैठक में कहा कि हाईवे के किनारे लगे फूड चाट पकोड़ो के हाथ ठेले वालों को हटाने से पूर्व व्यवस्थित किया जाएगा। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अति शीघ्र ही हाईवे के किनारे दोनों साइडों में बनी सर्विस लाइन पर हो रहे अतिक्रमण को निशान लगाकर हटाने की कार्रवाई करें। एसडीएम भूपेंद्र कुशवाह ने जनप्रतिनिधियों से इस मुहिम में सहयोग प्रदान करने की अपील की। बैठक में नगर की सब्जी मंडी, गौशाला को व्यवस्थित करने सहित अन्य कई मुद्दों पर लोगों ने चर्चा की।
