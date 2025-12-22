157 करोड़ से चंबल पर बन रहे पुल की राह में आई बड़ी बाधा

वन विभाग से आवश्यक अनुमति मिलते ही उसैथ-पिनाहट चंबल नदी घाट पर पैंटून पुल निर्माण कार्य तेज गति से शुरू कर दिया गया है। कर्मचारियों के अनुसार यदि मौसम और जलस्तर अनुकूल रहा तो 25 दिसंबर की शाम तक पैंटून पुल को पूरी तरह जोड़ दिया जाएगा। पिनाहट चंबल घाट पर पैंटून पुल को जोडऩे का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। मौके पर दो दर्जन से अधिक मजदूर लगातार काम में जुटे हुए हैं। पैंटून को जोडऩे के साथ ही पुल पर स्लीपर डालने का काम भी शुरू कर दिया गया है, जिससे निर्माण प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है।