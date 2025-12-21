कृषि मंत्री के जिले में किसान परेशान, खाद की हो रही तस्करी



अंबाह- पोरसा क्षेत्र में सरसों व गेंहू की फसल के लिए जब भी किसान खाद लेने वितरण केन्द्रों पर पहुंचता है तो उसको टोकन लेने और खाद के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा और दिन भर खराब करने के बाद दो कट्टे खाद मिला। वितरक खाद की किल्लत का रोना रोते रहे लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने वितरक, कृषि विभाग और प्रशासनिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। वीडियो में अंबाह-पोरसा तरफ से लोडिंग वाहन से खाद के कट्टे चंबल नदी तक पहुंचा। वहां कुछ लोग लोडिंग वाहन से खाद के कट्टा सिर पर रखकर स्टीमर में रखते दिखाई दे रहे हैं। लोडिंग वाहन के साथ एक चार पहिया वाहन भी उसैदघाट पर खड़ा है, संभवतह तस्कर उसी वाहन से चंबल नदी तक पहुंचे।