मुरैना

कृषि मंत्री के जिले में किसान परेशान, खाद की हो रही तस्करी

उसैद घाट से चंबल नदी के रास्ते स्टीमर से पिनाहट ले जाया जा रहा यूरिया खाद, लोडिंग वाहनों से चंबल नदी और वहां से स्टीमर में लोड होते यूरिया के कट्टे, वीडियो वायरल

मुरैना

image

Ashok Sharma

Dec 21, 2025

मुरैना. जब किसान को खाद की आवश्यकता होती है तो लाइन में लगकर बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है लेकिन माफिया उसी खाद को एम पी की सीमा से यूपी में तस्करी करने स्टीमर के जरिए ले जा रहा है। इसका एक वीडियो सोशलमीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें उसैदघाट पर खाद तस्करी का बड़ा नजारा सामने आया है।


अंबाह- पोरसा क्षेत्र में सरसों व गेंहू की फसल के लिए जब भी किसान खाद लेने वितरण केन्द्रों पर पहुंचता है तो उसको टोकन लेने और खाद के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा और दिन भर खराब करने के बाद दो कट्टे खाद मिला। वितरक खाद की किल्लत का रोना रोते रहे लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने वितरक, कृषि विभाग और प्रशासनिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। वीडियो में अंबाह-पोरसा तरफ से लोडिंग वाहन से खाद के कट्टे चंबल नदी तक पहुंचा। वहां कुछ लोग लोडिंग वाहन से खाद के कट्टा सिर पर रखकर स्टीमर में रखते दिखाई दे रहे हैं। लोडिंग वाहन के साथ एक चार पहिया वाहन भी उसैदघाट पर खड़ा है, संभवतह तस्कर उसी वाहन से चंबल नदी तक पहुंचे।

यूरिया खाद के अवैध परिवहन का 5 अज्ञात पर मामला दर्ज

चंबल नदी के उसैद घाट से यूरिया उर्वरक के अवैध परिवहन का मामला सामने आने पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मेर सिंह जम्होरिया की रिपोर्ट पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं उर्वरक (आवागमन नियंत्रण) आदेश 1973 की धारा 3 के तहत अपराध दर्ज किया है। खाद तस्करी का वीडियो वायारल होने पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कृषि विभाग के अधिकारी को व्हाट्सएप के माध्यम से दो वीडियो क्लिप भेजे गए, जिनमें कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुलिस ने मामला दर्ज खाद तस्करी करने वालों की पहचान की जा रही है।

उसैदघाट चंबल नदी से यूपी की तरफ खाद ले जाने तो वीडियो सामने आया है। उस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआर्ईआर दर्ज करवा दी हैं और नायब तहसीलदार व महुआ थाना प्रभारी से जांच करवा रहे हैं।

रामनिवास सिकरवार, एसडीएम, अंबाह

Published on:

21 Dec 2025 09:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / कृषि मंत्री के जिले में किसान परेशान, खाद की हो रही तस्करी

