एनएच-552 पर भर रहा पानी, एक ही रात में 27 बाइकें फिसलीं, रोज हो रहे हादसे



मुडिय़ाखेड़ा की तरफ से मुरैना की ओर आते समय बाईपास पर माइनरी से पानी रिसकर सडक़ किनारे भर गया है। जिससे बड़े वाहनों के पहियों से उक्त पानी व मिट्टी सडक़ पर पहुंच रहा है। करीब 500 मीटर दूरी तक सडक़ किनारे व सडक़ के ऊपर कीचड़ हो गई है। यहां दिन में तो दुर्घटनाएं हो रही हैं जबकि रात के समय ज्यादा हो रही हैं। शनिवार की शाम छह बजे से रविवार की शाम सात बजे तक 35 बाइक फिसलकर गिर चुकी हैं। बाइक सवार घायल तो हो ही रहे हैं, वहीं कपड़े भीगने से ठंड का शिकार हो रहे हैं।