एनएच-552 पर भर रहा पानी, एक ही रात में 27 बाइकें फिसलीं, रोज हो रहे हादसे

मुरैना. एन एच- 552 मुरैना-अंबाह मार्ग पर माइनरी से रिसकर पानी भरने से रोजाना बाइक फिसल रही हैं। जिससे राहगीर चोटिल हो रहे हैं। दो दिन में 35 बाइक सवार दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। रहवासी व राहगीरों का कहना हैं कि अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है।
मुडिय़ाखेड़ा की तरफ से मुरैना की ओर आते समय बाईपास पर माइनरी से पानी रिसकर सडक़ किनारे भर गया है। जिससे बड़े वाहनों के पहियों से उक्त पानी व मिट्टी सडक़ पर पहुंच रहा है। करीब 500 मीटर दूरी तक सडक़ किनारे व सडक़ के ऊपर कीचड़ हो गई है। यहां दिन में तो दुर्घटनाएं हो रही हैं जबकि रात के समय ज्यादा हो रही हैं। शनिवार की शाम छह बजे से रविवार की शाम सात बजे तक 35 बाइक फिसलकर गिर चुकी हैं। बाइक सवार घायल तो हो ही रहे हैं, वहीं कपड़े भीगने से ठंड का शिकार हो रहे हैं।
शाम ढलते ही दो पहिया वाहन चालक वहां से निकलते हैं तो वाहनों की लाइट से जो फॉक्स पड़ता है तो सडक़ किनारे भरा पानी व सडक़ पर हो रही कीचड़ चमकती नजर आती है इसलिए वाहन चालक सडक़ समझकर अपना वाहन निकलता है लेकिन फिसलकर गिर रहे हैं। रहवासियों के अनुसार शनिवार को 27 दो पहिया वाहन दुघर्टना के शिकार हो चुके हैं। गंभीर रूप से तो नहीं लेकिन मामूली चोट तो हर किसी को लगी। रविवार को भी वाहन चालक दुर्घटना के शिकार हुए हैं।
रविवार को शाम पौने सात बजे 15 मिनट में पांच बाइक सवार दुर्घटना का शिकार हुए। इस दुर्घटना में मुडिय़ाखेड़ा निवासी देशराज यादव, सचिन तोमर को गंभीर चोट लगी हैं।
क्षेत्रीय पार्षद मधु हरिओम राजौरिया ने बताया कि बाईपास के पास सडक़ किनारे पानी भरने से रोजाना तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस संबंध में हमने नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर जल निकास की मांग की जा चुकी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, लोग परेशान हैं।
मैं मुडिय़ाखेड़ा से अपने घर बड़ोखर जा रहा था, स्कूटी फिसलने से गिर गया जिससे मेरे हाथ, पैर में हल्की चोट आई, कपड़े बिगड़ गए। इसी स्थान पर मैं आज दो बार गिर चुका हूं। यह बड़ी समस्या है।
मैं अपने घर मुडिय़ाखेड़ा से बाजार जा रहा था, अचानक सडक़ से बाइक फिसल गई जिससे मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया है। एक मेरे साथ नहीं, रोजाना यहां औसतन आधा दर्जन हादसे हो रहे हैं।
बाईपास के पास माइनरी से पानी रिसने से सडक़ किनारे भर रहा है, जिससे सडक़ पर फिसलन हो रही है। दो दिन में करीब 35 दो पहिया वाहन चालक दुघर्टना का शिकार हो चुके हैं।
अधीनस्थों को कल ही तत्काल मौके पर भेजकर जल निकासी करवाई जाएगी और जो पानी भर रहा है, उसका निकाल किया जाएगा, समस्या का हर संभव निराकरण किया जाएगा।
मुरैना
मध्य प्रदेश न्यूज़
