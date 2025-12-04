मुरैना सब्जी मंडी में पथराव और चली लाठियां, आधा घंटे तक मची भगदड़



जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले नगर निगम ने सडक़ पर लगने वाली दुकानों को हटवा दिया था। उसके बाद कुछ दुकानदारों ने फिर से सडक़ पर दुकान लगा लीं। इस बात को लेकर दुकानदार मोहम्मद उस्मान सामान्य बातचीत कर रहा था कि फिर से अतिक्रमण हो गया। इसी बात पर दुकानदार राकेश खटीक बुरा मान गया और इसी बात को लेकर बुधवार को राकेश खटीक ने मोहम्मद उस्मान की मंडी में जमीन पर पटककर लात-घूसों से मारपीट कर दी। मोहम्मद रिपोर्ट लिखाने सिटी कोतवाली पहुंचा तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से न लेते हुए एनसीआर काट दी। उसके बाद गुरुवार की सुबह दुकानदार मोहम्मद उस्मान सब्जी मंडी में ही था तभी राकेश खटीक व उसका भाई लाठी लेकर आए और मोहम्मद उस्मान व उसके भाई इकबाल पर लाठियों से ताबड़तोड़ हमला किया। राकेश खटीक ने खंडा उठा-उठाकर मारे, दोनों भाई पीछे हट गए इसलिए बच गए। उधर हमले में इकबाल जमीन पर गिर पड़ा, उसके बाद राकेश व उसके भाई ने लाठियों से ताबड़तोड़ वार किए।