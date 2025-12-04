मुरैना सब्जी मंडी में पथराव और चली लाठियां, आधा घंटे तक मची भगदड़

मुरैना. शहर की सब्जी मंडी में गुरुवार की सुबह नौ बजे जबरदस्त उपद्रव हुआ। कुछ दबंग टाइप के दुकानदारों ने खंडा व लाठियों से हमला कर दिया। एक दुकानदार जमीन पर गिर गया, उसके ऊपर जमकर लाठियां बरसाईं। इस हमले में दो दुकानदार घायल हुए हैं। पथराव व लाठी चलने से आधा घंटे तक अफरा तफरी मची रही। दुकानदार अपनी अपनी जान बचाकर इधर- उधर भागे अन्यथा कुछ भी हो सकता था। हमले में घायल दुकानदार दो घंटे तक सिटी कोतवाली थाने में बैठे रहे लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज न करते हुए यह कहकर कि हम वहीं आएंगे, दुकानदारों को वापस मंडी भेज दिया।
जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले नगर निगम ने सडक़ पर लगने वाली दुकानों को हटवा दिया था। उसके बाद कुछ दुकानदारों ने फिर से सडक़ पर दुकान लगा लीं। इस बात को लेकर दुकानदार मोहम्मद उस्मान सामान्य बातचीत कर रहा था कि फिर से अतिक्रमण हो गया। इसी बात पर दुकानदार राकेश खटीक बुरा मान गया और इसी बात को लेकर बुधवार को राकेश खटीक ने मोहम्मद उस्मान की मंडी में जमीन पर पटककर लात-घूसों से मारपीट कर दी। मोहम्मद रिपोर्ट लिखाने सिटी कोतवाली पहुंचा तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से न लेते हुए एनसीआर काट दी। उसके बाद गुरुवार की सुबह दुकानदार मोहम्मद उस्मान सब्जी मंडी में ही था तभी राकेश खटीक व उसका भाई लाठी लेकर आए और मोहम्मद उस्मान व उसके भाई इकबाल पर लाठियों से ताबड़तोड़ हमला किया। राकेश खटीक ने खंडा उठा-उठाकर मारे, दोनों भाई पीछे हट गए इसलिए बच गए। उधर हमले में इकबाल जमीन पर गिर पड़ा, उसके बाद राकेश व उसके भाई ने लाठियों से ताबड़तोड़ वार किए।
नहीं पहुंची डायल 112 पुलिस वाहन
पीडि़त दुकानदार मोहम्मद उस्मान का कहना हैं कि बुधवार को झगड़े के दौरान डायल 112 पुलिस वाहन को फोन किया लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि मंडी में वाहन पहुंच नहीं पाएगा। और कोतवाली पुलिस मामले में गंभीरता दिखाती तो दूसरे दिन झगड़ा नहीं होता।
पहले दिन पुलिस मंडी तक पहुंच जाती तो दूसरे दिन नहीं होता झगड़ा
सिटी कोतवाली पुलिस अगर पहले दिन ही सब्जी मंडी पहुंच जाती और आरोपी व पीडि़त पक्ष को आमने सामने करके समझाइश देती तो दूसरे दिन झगड़ा नहीं होता। पुलिस की निष्क्रीयता के चलते मंडी मेंं आधा घंटे तक लाठियां व पथराव हुआ और क्रेता व विक्रेताओं की जान पर आन बनीं।
पीडि़त दुकानदार थाने में रिपोर्ट लिखाने नहीं आया है, अगर आता तो उसकी रिपोर्ट जरूर लिखी जाती।
मुरैना
