डीईओ, एडीपीसी, जिला योजना अधिकारी सहित 11 मिले अनुपस्थित



जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव का कहना हैं कि निरीक्षण का उद्देश्य कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति, कार्य अनुशासन तथा शासकीय दायित्वों के निर्वहन की स्थिति का जायजा लेना था। अनुपस्थित पाए जाने पर सीईओ जिला पंचायत द्वारा संबंधित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस तत्काल जारी किए गए है। सीईओ ने इस अवसर पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अनिवार्य रूप से कार्यालय समय का पालन करें तथा अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी एवं पारदर्शिता के साथ करें। भार्गव ने स्पष्ट किया कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता पुन: पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर प्रशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।