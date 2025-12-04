बेलगाम दौड़ती बस ने बाइक सवारों को रौंदा, 3 की मौके पर मौत

जौरा थाना क्षेत्र के उरेहरा गांव के पास ये घटना घटी है। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रवाना कर दिया है। फिलहाल, पुलिस बस चालक की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि, वे सभी सबलगढ़ की ओर से आ रहे थे। वहीं बस मुरैना से सबलगढ़ की तरफ जा रही थी। हादसा जौरा थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले रामचंद्र का पुरा नेशनल हाईवे क्रमांक-552 पर हुआ है।