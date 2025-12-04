बेलगाम दौड़ती बस ने बाइक सवारों को रौंदा, 3 की मौके पर मौत

बस की टक्कर से बाइक सवार तीन युवको की मौत (Photo Source- Patrika)
Road Accident : ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तमाम मुस्तैदियों के बावजूद मध्य प्रदेश में सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसकी ताजा बानगी देखने को मिली मुरैना जिले में, जहां हुए भीषण सड़क हादसे में एक बेलगाम दौड़ती बस ने बाइक पर सवार होकर जा रहे तीन युवकों को रौंद दिया। हादसा इतना भीषण था कि, टक्कर के बाद बाइक सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।
बता दें कि, जिले के कैलारस मार्ग पर तेज रफ्तार बस ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि, बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक सवार तीनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा ट्रैक को ओवरटेक करते हुए बाइक सवार अचानक बस के सामने आ गए और बस की टक्कर से दूर उछलकर नीचे आ गिरे। बताया जा रहा है कि, तीनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।
जौरा थाना क्षेत्र के उरेहरा गांव के पास ये घटना घटी है। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रवाना कर दिया है। फिलहाल, पुलिस बस चालक की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि, वे सभी सबलगढ़ की ओर से आ रहे थे। वहीं बस मुरैना से सबलगढ़ की तरफ जा रही थी। हादसा जौरा थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले रामचंद्र का पुरा नेशनल हाईवे क्रमांक-552 पर हुआ है।
मामले को लेकर थाना प्रभारी दर्शन लाल शुक्ला के अनुसार, हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत हुई है। मृतकों की पहचान ग्वालियर के इंद्रानगर में रहने वाले रामहेत जाटव, भरत जाटव, भगवान सिंह जाटव के रूप में हुई है। तीनों बाइक से एक साथ ग्वालियर से रवाना हुए थे। बताया जा रहा है कि, तीनों मृतक आपस में रिश्तेदार हैं।
मृतक रामहेत के रिश्तेदार सोनू ने बताया कि रामहेत पुत्र अमित जाटव निवासी इंदिरा नगर टाटीपुर अपनी ससुर भारत सिंह पुत्र बाबूलाल जाटव और भगवान सिंह के साथ वीरपुर फेरा करने गए थे। फेरा करने के बाद भी बाइक से ग्वालियर इंदिरा नगर थाटीपुर वापस जा रहे थे। सभी लोग ग्वालियर में रहकर मजदूरी करते हैं इनका मूल गांव नगर थाना मुरैना में है।
आपको बता दें कि, नेशनल हाईवे नंबर-552 के ब्लैक स्पॉट में लगातार मोतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मुरैना से लेकर सबलगढ़ के बीच 20 से अधिक ब्लैक स्पॉट हैं, जहां आए दिन हादसे होते रहते हैं। इनमें अधिकतर लोगों की मौत तक हो रही है।
