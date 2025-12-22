घने कोहरे के आगोश में जिला, दृश्यता 50 मीटर से भी कम, दिन भर छाए रहे बादल

सुबह 7.30 बजे घने कोहरे के आगोश में श्योपुर शहर के बंजारा डैम का ओवरब्रिज
श्योपुर,
दिसंबर के पहले 20 दिन तापमान के उतार-चढ़ाव में गुजरे, लेकिन रविवार को 21वें दिन सर्दी का ऐसा घना कोहरा छाया कि दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही और ग्रामीण इलाकों में तो ये 20 से 30 मीटर तक पहुंच गई। विशेष बात यह है कि कोहरा छंटने के बाद भी दिन भर सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि दिन भर बादल छाए रहे। यही वजह है कि दिन का तापमान 3 डिग्री तक गिर गया, लिहाजा इस सीजन में पहली बार लोगों ने दिन में भी कड़ाके की सर्दी महसूस की। रही सही कसर सर्द हवाओं ने पूरी कर दी।
हालांकि हल्का कोहरा तो आए दिन छा रहा है, लेकिन इस सर्दी के सीजन में रविवार को पहली बार रहा जब इतना घना कोहरा छाया। ये केवल श्योपुर शहर ही नहीं बल्कि पूरे जिले में रहा और श्योपुर से विजयपुर तक का क्षेत्र घने कोहरे के आगोश में रहा। यही वजह है कि शहर में सुबह 10 बजे तक भी दृश्यता 50 मीटर से कम रही, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कोहरा छंटा साफ हुआ, लेकिन धूप नहीं निकली और दिन भर बादल छाए रहे। लिहाजा सर्दी का असर बढ़ गया।
इस सीजन में पहली बार ऐसा घना कोहरा छाया, जिसके कारण शहर सहित आसपास के इलाकों में सड$कों पर वाहन धीरे-धीरे ही आगे बढ़ते नजर आए। सुबह 10 बजे तक भी वाहनों को लाइट जलानी पड़ी। इससे पहले सुबह 8 बजे तो दृश्यता ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मीटर से भी कम रही। यही कारण रहा कि नेशनल हाइवे सहित अन्य हाइवे और सडक़ों पर वाहनों की रफ्तार कम रही।
देर सुबह तक कोहरा और फिर दिन भर बादल छाए रहने के कारण रविवार को शहर सहित जिले में सर्दी का असर बढ़ गया। स्थिति ये रही कि दिन के तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट आ गई, जिसके दिन भर गलन जैसी स्थिति रही और लोग गर्म कपड़ों में दुबके रहे। रविवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जबकि शनिवार को न्यूतनम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
दिसंबर का तीसरा सप्ताह चल रहा है और अब सर्दी का असर तेज होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दिसंबर के अंतिम सप्ताह में तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। जिससे न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि दिन का तापमान 20 डिग्री तक आने की संभावना है।
