22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्योपुर

घने कोहरे के आगोश में जिला, दृश्यता 50 मीटर से भी कम, दिन भर छाए रहे बादल

श्योपुर, दिसंबर के पहले 20 दिन तापमान के उतार-चढ़ाव में गुजरे, लेकिन रविवार को 21वें दिन सर्दी का ऐसा घना कोहरा छाया कि दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही और ग्रामीण इलाकों में तो ये 20 से 30 मीटर तक पहुंच गई। विशेष बात यह है कि कोहरा छंटने के बाद भी दिन भर [&hellip;]

2 min read
Google source verification

श्योपुर

image

Seetaram Kushwaha

Dec 22, 2025

सुबह 7.30 बजे घने कोहरे के आगोश में श्योपुर शहर के बंजारा डैम का ओवरब्रिज

सुबह 7.30 बजे घने कोहरे के आगोश में श्योपुर शहर के बंजारा डैम का ओवरब्रिज

श्योपुर,

दिसंबर के पहले 20 दिन तापमान के उतार-चढ़ाव में गुजरे, लेकिन रविवार को 21वें दिन सर्दी का ऐसा घना कोहरा छाया कि दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही और ग्रामीण इलाकों में तो ये 20 से 30 मीटर तक पहुंच गई। विशेष बात यह है कि कोहरा छंटने के बाद भी दिन भर सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि दिन भर बादल छाए रहे। यही वजह है कि दिन का तापमान 3 डिग्री तक गिर गया, लिहाजा इस सीजन में पहली बार लोगों ने दिन में भी कड़ाके की सर्दी महसूस की। रही सही कसर सर्द हवाओं ने पूरी कर दी।

हालांकि हल्का कोहरा तो आए दिन छा रहा है, लेकिन इस सर्दी के सीजन में रविवार को पहली बार रहा जब इतना घना कोहरा छाया। ये केवल श्योपुर शहर ही नहीं बल्कि पूरे जिले में रहा और श्योपुर से विजयपुर तक का क्षेत्र घने कोहरे के आगोश में रहा। यही वजह है कि शहर में सुबह 10 बजे तक भी दृश्यता 50 मीटर से कम रही, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कोहरा छंटा साफ हुआ, लेकिन धूप नहीं निकली और दिन भर बादल छाए रहे। लिहाजा सर्दी का असर बढ़ गया।

घने कोहरे में धीरे धीरे आगे बढ़े वाहन

इस सीजन में पहली बार ऐसा घना कोहरा छाया, जिसके कारण शहर सहित आसपास के इलाकों में सड$कों पर वाहन धीरे-धीरे ही आगे बढ़ते नजर आए। सुबह 10 बजे तक भी वाहनों को लाइट जलानी पड़ी। इससे पहले सुबह 8 बजे तो दृश्यता ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मीटर से भी कम रही। यही कारण रहा कि नेशनल हाइवे सहित अन्य हाइवे और सडक़ों पर वाहनों की रफ्तार कम रही।

पारा गिरा, गर्म कपड़ों में दुबके रहे लोग

देर सुबह तक कोहरा और फिर दिन भर बादल छाए रहने के कारण रविवार को शहर सहित जिले में सर्दी का असर बढ़ गया। स्थिति ये रही कि दिन के तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट आ गई, जिसके दिन भर गलन जैसी स्थिति रही और लोग गर्म कपड़ों में दुबके रहे। रविवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जबकि शनिवार को न्यूतनम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

दिसंबर के अंत में कड़ाके की सर्दी के आसार

दिसंबर का तीसरा सप्ताह चल रहा है और अब सर्दी का असर तेज होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दिसंबर के अंतिम सप्ताह में तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। जिससे न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि दिन का तापमान 20 डिग्री तक आने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 12:04 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sheopur / घने कोहरे के आगोश में जिला, दृश्यता 50 मीटर से भी कम, दिन भर छाए रहे बादल

बड़ी खबरें

View All

श्योपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

50 किमी.का बचेगा फेरा, Mp में नदी के ऊपर बनेगा ‘8 करोड़’ का नया पुल

bridge over the Seep River
श्योपुर

एमडीएम कॉर्डिनेटर बर्खास्त, डीपीओ, सीडीपीओ और सुपरवाइजर को नोटिस

श्योपुर

गोरस से पांच किमी पहले घूमेगा एनएच का नया बायपास

श्योपुर

सैर पर निकला गामिनी का शावक,कूनो की टै्रकिंग टीम भी तैनात

श्योपुर

अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा पीएम के लिखे पत्र से फिर जगी है उम्मीद

श्योपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.