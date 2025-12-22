घने कोहरे के आगोश में जिला, दृश्यता 50 मीटर से भी कम, दिन भर छाए रहे बादल

दिसंबर के पहले 20 दिन तापमान के उतार-चढ़ाव में गुजरे, लेकिन रविवार को 21वें दिन सर्दी का ऐसा घना कोहरा छाया कि दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही और ग्रामीण इलाकों में तो ये 20 से 30 मीटर तक पहुंच गई। विशेष बात यह है कि कोहरा छंटने के बाद भी दिन भर सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि दिन भर बादल छाए रहे। यही वजह है कि दिन का तापमान 3 डिग्री तक गिर गया, लिहाजा इस सीजन में पहली बार लोगों ने दिन में भी कड़ाके की सर्दी महसूस की। रही सही कसर सर्द हवाओं ने पूरी कर दी।