बड़ी खबर: कूनो में आए नन्हे मेहमान, पहली भारतीय मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को दिया जन्म

Kuno National Park: मध्यप्रदेश के कूनो में बढ़ा चीतों का कुनबा, पहली भारतीय मादा चीता है मुखी, हाल ही में गांधी सागर अभयारण्य में छोड़ा गया था।

2 min read
Google source verification

श्योपुर

image

Sanjana Kumar

Nov 20, 2025

Kuno National Park Cheetah Mukhi Gave Birth 5 cubs

Kuno National Park Cheetah Mukhi Gave Birth 5 cubs: पहली भारतीय चीता मुखी अपने शावकों के साथ। (फोटो: पत्रिका)

Kuno National Park: कूनो नेशनल पार्क से गुरुवार को फिर से खुशखबर आई है। यहां पहली भारतीय मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया है। भारत में ही जन्मी 33 महीने की मादा चीता मुखी द्वारा शावकों को जन्म देना चीता प्रोजेक्ट की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। चीता शावकों के जन्म की खुशखबरी खुद मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव और केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर दी है।

सीएम मोहन यादव ने कहा ऐतिहासिक उपलब्धि- भारत में चीतों का कुनबा बढ़ा

सीएम ने पोस्ट शेयर कर लिखा है , भारत में जन्मी चीता मुखी ने मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में पांच बच्चों को जन्म देकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मां और बच्चे ठीक हैं।' उन्होंने आगे लिखा कि, यह भारत के चीता रीइंट्रोडक्शन इनिशिएटिव के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मुखी, 33 महीने की उम्र में भारत में जन्मी पहली मादा चीता, अब बच्चे पैदा करने वाली भारत में जन्मी पहली चीता बन गई है, जो प्रोजेक्ट चीता के लिए एक बड़ी कामयाबी है।'

भारत में जन्मे चीते का सफल प्रजनन, भारतीय जगहों पर इस प्रजाति के एडैप्टेशन, हेल्थ और लंबे समय की संभावनाओं का एक मजबूत संकेत हैं। यह बड़ा कदम भारत में आत्मनिर्भर और जेनेटिकली अलग-अलग तरह के चीतों की आबादी बनाने की उम्मीद को और मजबूत करता है, जिससे देश के कंजर्वेशन के लक्ष्य और आगे बढ़ेंगे।

वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर शेयर की पोस्ट

ऐतिहासिक मील का पत्थर: भारत में जन्मी चीता मुखी ने 5 बच्चों को जन्म दिया, भारत के चीता रीइंट्रोडक्शन इनिशिएटिव के लिए एक अच्छी बात यह है कि मुखी भारत में जन्मी पहली मादा चीता, जिसकी उम्र 33 महीने है। उसने पांच बच्चों को जन्म दिया है। हाल के इतिहास में यह पहली बार है जब, भारत में जन्मी किसी चीता ने बच्चे पैदा किए हैं, जो प्रोजेक्ट चीता के लिए एक बड़ी कामयाबी है।'

भारत में जन्मे चीते का सफल प्रजनन, इस प्रजाति के एडैप्टेशन, हेल्थ और भारतीय हैबिटैट में लंबे समय तक रहने की उम्मीदों का एक मजबूत संकेत है।

आगे उन्होंने लिखा है कि, मां और बच्चे ठीक हैं। यह बड़ी बात भारत में एक आत्मनिर्भर और जेनेटिकली अलग-अलग तरह के चीतों की आबादी बनाने की उम्मीद को और मजबूत करती है, जिससे देश के कंजर्वेशन के लक्ष्य और आगे बढ़ेंगे।

Updated on:

20 Nov 2025 11:34 am

Published on:

20 Nov 2025 11:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sheopur / बड़ी खबर: कूनो में आए नन्हे मेहमान, पहली भारतीय मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को दिया जन्म

