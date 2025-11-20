बड़ी खबर: कूनो में आए नन्हे मेहमान, पहली भारतीय मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को दिया जन्म

सीएम ने पोस्ट शेयर कर लिखा है , भारत में जन्मी चीता मुखी ने मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में पांच बच्चों को जन्म देकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मां और बच्चे ठीक हैं।' उन्होंने आगे लिखा कि, यह भारत के चीता रीइंट्रोडक्शन इनिशिएटिव के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मुखी, 33 महीने की उम्र में भारत में जन्मी पहली मादा चीता, अब बच्चे पैदा करने वाली भारत में जन्मी पहली चीता बन गई है, जो प्रोजेक्ट चीता के लिए एक बड़ी कामयाबी है।'