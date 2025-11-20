मंत्रीजी बोले- मेट्रो स्टेशनों के पास पार्किंग नहीं, लोग बोले- अरे मंत्रीजी आपको पता ही नहीं…फिर..

मंत्री ने कहा कि मेट्रो रूट का निरीक्षण और बैठक की, इसमें सभी विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मेट्रो अतिशीघ्र चालू करना है। मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग ही नहीं है। इसके लिए कोई प्लान नहीं है। आर्किटेक्ट और डिजाइनर की बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब मेट्रो वालों के पास वहां जमीन नहीं है तो हमने आइडीए को कहा है, कि उनके पास जमीन हो तो पार्किंग के लिए मेट्रो को दें। स्टेशन के पास पार्किंग या पिकअप पॉइंट नहीं है। मेट्रो की सफलता के लिए हर स्टेशन पर पार्किंग जरूरी है। तीनों विभागों के बीच समन्वय की कमी है। जैसे मेट्रो ने कुछ काम किया लेकिन रेस्टोरेशन ठीक नहीं हुआ है।