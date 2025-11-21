Patrika LogoSwitch to English

श्योपुर

चार दिन से भूख हड़ताल पर विधायक, बोले- मैं मरूंगा तब आएगी क्रांति, किसान न्याय यात्रा आज

MP Congress: फसल मुआवजे को लेकर 11 दिन से धरने पर और आब 4 दिन से भूख हड़ताल पर विधायक बाबू जंदेल, हुए भावुक, कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा में भी होंगे शामिल...

श्योपुर

image

Sanjana Kumar

Nov 21, 2025

MP Congress

MP Congress(कांग्रेस विधायक बाबू जंदेल (फोटो पत्रिका/सोशल मीडिया))

MP Congress: फसल मुआवजे को लेकर कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल की भूख हड़ताल को आज चौथा दिन हो गया है। किसान कांग्रेस का धरना 14वें दिन भी जारी है। इस बीच आज शुक्रवार को कांग्रेस द्वारा किसान न्याय यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल होंगे।

विधायक बाबू जंडेल की भावुक अपील

इसके लिए MP Congress विधायक जंडेल ने किसानों से इसमें भागीदारी की भावुक अपील की। जंडेल ने जारी वीडियो में कहा कि 'अब मैं भूख हड़ताल तभी समाप्त करूंगा, जब सरकार मुआवजा जारी करेगी। अब या तो मैं मरूंगा या मुआवजा सरकार को देना पड़ेगा।' बोले- 'यदि मैं मर भी गया तो कोई गम नहीं, क्योंकि मेरे मरने के बाद क्रांति आएगी। मैं किसानों के लिए व्रत कर रहा हूं और जान भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है।'

नए पूर्वी बायपास का विरोध, 5 गांवों की ली जाएगी जमीन
इंदौर
Indore News

Hindi News / Madhya Pradesh / Sheopur / चार दिन से भूख हड़ताल पर विधायक, बोले- मैं मरूंगा तब आएगी क्रांति, किसान न्याय यात्रा आज

श्योपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

Kuno में आए नन्हे मेहमान, पहली भारतीय चीता मुखी ने 5 शावकों को दिया जन्म

Kuno National Park Cheetah Mukhi Gave Birth to five cubs
श्योपुर

खुशखबरी: फिर आ रहे चीते, बोत्सवाना ने किया क्वारंटीन, दिसंबर-जनवरी में आबाद होगा कूनो

Project Cheetah in MP
श्योपुर

एमपी में बांध के बीच में पहुंच गए विधायक, पानी में डूबकर किया जल सत्याग्रह

Sheopur MLA Babu Jandel reached the dam to conduct a water satyagraha
श्योपुर

एमपी में तहसीलदार मैडम के पैर पकड़कर बोली महिला- ‘कुछ कीजिए वरना जान दे दूंगी’

sheopur
श्योपुर

एमपी में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई दुकान: प्रशासन ने खाली कराई, अब बनेगा ‘अस्पताल’

sheopur-news
श्योपुर
