चार दिन से भूख हड़ताल पर विधायक, बोले- मैं मरूंगा तब आएगी क्रांति, किसान न्याय यात्रा आज

इसके लिए MP Congress विधायक जंडेल ने किसानों से इसमें भागीदारी की भावुक अपील की। जंडेल ने जारी वीडियो में कहा कि 'अब मैं भूख हड़ताल तभी समाप्त करूंगा, जब सरकार मुआवजा जारी करेगी। अब या तो मैं मरूंगा या मुआवजा सरकार को देना पड़ेगा।' बोले- 'यदि मैं मर भी गया तो कोई गम नहीं, क्योंकि मेरे मरने के बाद क्रांति आएगी। मैं किसानों के लिए व्रत कर रहा हूं और जान भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है।'