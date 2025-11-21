चार दिन से भूख हड़ताल पर विधायक, बोले- मैं मरूंगा तब आएगी क्रांति, किसान न्याय यात्रा आज

MP Congress(कांग्रेस विधायक बाबू जंदेल (फोटो पत्रिका/सोशल मीडिया))
MP Congress: फसल मुआवजे को लेकर कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल की भूख हड़ताल को आज चौथा दिन हो गया है। किसान कांग्रेस का धरना 14वें दिन भी जारी है। इस बीच आज शुक्रवार को कांग्रेस द्वारा किसान न्याय यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल होंगे।
इसके लिए MP Congress विधायक जंडेल ने किसानों से इसमें भागीदारी की भावुक अपील की। जंडेल ने जारी वीडियो में कहा कि 'अब मैं भूख हड़ताल तभी समाप्त करूंगा, जब सरकार मुआवजा जारी करेगी। अब या तो मैं मरूंगा या मुआवजा सरकार को देना पड़ेगा।' बोले- 'यदि मैं मर भी गया तो कोई गम नहीं, क्योंकि मेरे मरने के बाद क्रांति आएगी। मैं किसानों के लिए व्रत कर रहा हूं और जान भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है।'
बड़ी खबरेंView All
श्योपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग