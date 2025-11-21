नए पूर्वी बायपास का विरोध जारी, सर्वे नहीं करने दे रहे जमीन मालिक, 5 गांवों में होना है भूमि अधिग्रहण

पूर्वी बायपास के लिए भू-अर्जन विभाग ने बिचौली हप्सी, कनाड़िया, खुड़ैल, महू और सांवेर तहसील के 47 गांवों में जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक लगाई है। नए बायपास से मुंबई से देवास की ओर जाने वाले वाहनों को राहत मिलेगी। 640 हेक्टेयर में 77 किमी की सिक्स लेन सड़क बनेगी। इसके लिए 2100 करोड़ के टेंडर जारी हुए थे। यह काम तीन चरण में करने के लिए 600, 700 और 800 करोड़ के टेंडर हुए थे। पूर्वी बायपास 2100 और पश्चिमी 1880 करोड़ में बनेगा।