VIT कॉलेज का आंखों देखा हाल, नाम न छापने की शर्त पर पेरेंट्स ने सुनाए चौंकाने वाले मामले

VIT College: सीहोर जिले के कोठरी के वीआईटी कॉलेज परिसर में मंगलवार और बुधवार को छात्रों ने भोजन और दूषित पानी की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया जो बाद में उग्र आंदोलन बन गया। इस दौरान छात्रों ने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। चांसलर के बंगले के एक हिस्से में तोड़-फोड़ की। कॉलेज को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। घटना के बाद वीआईटी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के. के. नायर की शिकायत पर अज्ञात 2000 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पुलिस जांच की जा रही है। कॉलेज प्रशासन ने मामला संभालने के लिए 8 दिसंबर तक की छुट्टियां घोषित कर दीं। इस बीच patrika.com ने की कई कॉलेज स्टूडेंट्स और उनके माता-पिता से बात… बच्चों का करियर खराब होने से डरे-सहमे पेरेंट्स पहले तो कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुए, लेकिन जब नाम न छापने की शर्त पर बात की गई, तो हुआ चौंकाने वाला खुलासा…