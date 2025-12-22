22 दिसंबर 2025,

सोमवार

भोपाल

2500 करोड़ में फोरलेन बनेगी 63 किमी की यह रोड, एमपी कैबिनेट का बड़ा फैसला

MP Cabinet- बडवाह धामनोद रोड को 2500 करोड़ में फोरलेन बनाने का एमपी कैबिनेट का फैसला

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 22, 2025

MP Cabinet's decision to make Badwah Dhamnod Road a four-lane road

मुख्यमंत्री मोहन यादव (Photo - ANI)

MP Cabinet- मध्यप्रदेश में मालवा निमाड़ का एक अहम मार्ग कई बड़े शहरों के साथ ही देश के दो ​ज्योतिर्लिंगों को भी जोड़ता है। यही कारण है कि धामनोद से बड़वाह मार्ग यातायात के लिए बेहद अहम है। राज्य सरकार ने भी इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए इसे चौड़ा करने का निर्णय लिया है। सोमवार को सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक में बड़वाह धामनोद मार्ग को फोरलेन करने के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया। प्रदेश के पीडब्लूडी मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के इस अहम फैसले के बारे में बताया। उन्होंने मंत्रिपरिषद के अन्य निर्णयों के बारे में भी जानकारी दी।

लोक​ निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि आंगनवाड़ी सेवा योजना को जारी रखने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस योजना को सन 2026-27 तक चलाया जाएगा।

एमपी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के WINDS (Weather Information Network and Data system) कार्यक्रम के क्रियान्वयन को भी अपनी स्वीकृति दी है। 5 सालों के इस कार्यक्रम पर 434.58 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। राज्य सरकार करीब 147.75 करोड़ खर्च करेगी जबकि शेष राशि केंद्र वहन करेगा।

WINDS कार्यक्रम के अंतर्गत हर पंचायत में एक ARG (Automatic Rain Gauge) और हर तहसील में एक AWS (Automatic Weather Station) स्थापित किए जाएंगे। मौसम के उच्च गुणवत्तावाले आंकड़े केंद्र को उपलब्ध कराए जाएंगे।

2500 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण

एमपी कैबिनेट ने बड़वाह धामनोद मार्ग को फोर लेन करने का बड़ा फैसला लिया। इससे उज्जैन और आसपास के पूरे क्षेत्र को लाभ मिलेगा। धामनोद से बड़वाह तक 63 किमी मार्ग के चौड़ीकरण से दो ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर व ओंकारेश्वर के बीच यातायात और सुगम हो जाएगा। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि बड़वाह धामनोद मार्ग को फोर लेन करने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। यहां 2500 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण किया जाएगा।

मंत्रि-परिषद द्वारा बड़वाह-धामनोद 4-लेन मार्ग के लिए कुल 2508 करोड़ 21 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। 62.795 किमी की लंबाई में पेव्हड शोल्डर के साथ हाइब्रिड एज्युटी मॉडल के अंतर्गत भू-अर्जन, उन्नयन एवं निर्माण के लिए यह राशि मंजूर की है।

फोरलेन निर्माण लागत का 40 प्रतिशत हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (एचएएम) के अंतर्गत मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा राज्य राजमार्ग निधि से जीएसटी सहित वहन किया जाएगा। शेष 60 प्रतिशत राशि का प्रावधान संचालन अवधि में 15 वर्षों तक 6 माही एन्युटी के रूप में राज्य बजट के माध्यम से किया जाएगा।

परियोजना में 23 मध्यम पुल, 12 VUP/SVUP, 7 वृहद जंक्शन और 56 मध्यम जंक्शन का निर्माण किया जाएगा। फोरलेन प्रोजेक्ट के अंतर्गत 10 बायपास और 5 वृहद पुल भी बनाए जाएंगे।

25 दिसंबर को ग्वालियर और रीवा का दौरा करेंगे गृहमंत्री अमित शाह

मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 25 दिसंबर को ग्वालियर और रीवा का दौरा करेंगे। वे ग्वालियर में एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह 2 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों के लिए भूमि पूजन भी करेंगे।

Updated on:

22 Dec 2025 06:47 pm

Published on:

22 Dec 2025 06:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 2500 करोड़ में फोरलेन बनेगी 63 किमी की यह रोड, एमपी कैबिनेट का बड़ा फैसला

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

