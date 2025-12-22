2500 करोड़ में फोरलेन बनेगी 63 किमी की यह रोड, एमपी कैबिनेट का बड़ा फैसला

MP Cabinet- मध्यप्रदेश में मालवा निमाड़ का एक अहम मार्ग कई बड़े शहरों के साथ ही देश के दो ​ज्योतिर्लिंगों को भी जोड़ता है। यही कारण है कि धामनोद से बड़वाह मार्ग यातायात के लिए बेहद अहम है। राज्य सरकार ने भी इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए इसे चौड़ा करने का निर्णय लिया है। सोमवार को सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक में बड़वाह धामनोद मार्ग को फोरलेन करने के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया। प्रदेश के पीडब्लूडी मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के इस अहम फैसले के बारे में बताया। उन्होंने मंत्रिपरिषद के अन्य निर्णयों के बारे में भी जानकारी दी।