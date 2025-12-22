पोस्ट ग्रेजुएशन करने वालों के लिए नया नियम, शुरु होगा ‘क्रेडिट सिस्टम’

नई व्यवस्था के अनुसार, तीन वर्षीय स्नातक डिग्री पूरी करने वाले छात्रों को अब दो वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम करना होगा। इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए छात्रों को कुल 88 क्रेडिट अर्जित करने अनिवार्य होंगे। यह परंपरागत मास्टर डिग्री की तरह होगा, लेकिन इसमें इंटर्नशिप और शोध को भी क्रेडिट से जोड़ा गया है। उच्चशिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अनुसंधान स्ट्रीम के छात्र चौथे सेमेस्टर में 22 क्रेडिट के शोध-प्रबंध, प्रोजेक्ट या पेटेंट पर काम करेंगे।