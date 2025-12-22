एमपी में 6 अफसरों, कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई, आयुक्त ने एक को बर्खास्त भी किया

Bhopal- मध्यप्रदेश में सरकारी अमले को लापरवाही, अनियमितताओं पर सख्त सजा मिल रही है। खासतौर पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग ऐसे कर्मचारियों, अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। अनियमिततता के ऐसे ही एक केस में करीब आधा दर्जन अधिकारी, कर्मचारी फंस गए हैं। जांच समिति की रिपोर्ट पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने दोषियों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए कठोर कार्रवाई की है। नगर पालिका परिषद सिवनी में सामग्री खरीदने में गड़बड़ी के इस मामले में दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों की वेतन वृद्धियां निरस्त कर दी गई या रोक दी गई हैं। एक अन्य मामले में आयुक्त ने नगर पालिका परिषद नेपानगर की सहायक ग्रेड रहीं एक कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया।