बिहार चुनाव में NDA की भारी जीत! सीएम मोहन ने मंदिर में टेका माथा, क्या एमपी मॉडल ने बदला चुनावी गणित?

Bihar Election Result 2025: बिहार के चुनावी रण में एनडीए की शानदार जीत ने न सिर्फ पटना की सियासत बल्कि, पूरे देश के पावर-सर्किट में हलचल बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि इस जीत के पीछे मध्य प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं की रणनीतिक पकड़ काम आई। जिसने बिहार के चुनावी मैदान में विपक्षी दलों को धूल चटा दी। बिहार के जनादेश में जो साइलेंट स्ट्राइक दिखी, उसकी धड़कनें एमपी की राजधानी भोपाल से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक महसूस की जा रही है। यही इस जीत का असली राजनीतिक संकेत है। खबर लिखे जाने तक एमपी के मंत्री और दिग्गज नेताओं के प्रचार वाली सीटों पर एनडीए और उसके सहयोगी दल आगे ही चल रहे थे।