मॉर्निंग वॉक पर जाने से पहले जरूर पढ़ लें ये खबर, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बताया सुबह की सैर का सही समय

MP News: शहर में मौसम का मिजाज दिन-ब-दिन सर्द हो रहा है। सुबह-सुबह छा रही धुंध और वातावरण में फैली नमी (ओस कण) ने हल्की ठिठुरन बढ़ा दी है। लेकिन मौसम का यह बदलाव मॉर्निंग वॉक पर जाने वालों, विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों की सेहत बिगाड़ सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि सुबह की सैर-सपाटे का समय बदलना अब जरूरी हो गया है। चिकित्सकों ने सलाह दी है कि जो लोग सुबह 5 या 6 बजे टहलने निकलते हैं, वे समय बदलकर 7 बजे या उसके बाद (धूप निकलने पर) ही सैर के लिए निकलें।