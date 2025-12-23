महाकाल के दरबार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा, शयन आरती में हुए शामिल

Ujjain News : केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन करने उनके दरबार में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शाम के समय होने वाली शयन आरती में शामिल होकर दर्शन लाभ प्राप्त किया।