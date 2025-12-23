23 दिसंबर 2025,

महाकाल के दरबार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा, शयन आरती में हुए शामिल

Ujjain News : केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी नड्डा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे। इस दौरान वो शयन आरती में शामिल हुए।

उज्जैन

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 23, 2025

Ujjain News

महाकाल के दरबार में जे.पी. नड्डा (Photo Source- Patrika Input)

Ujjain News : केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन करने उनके दरबार में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शाम के समय होने वाली शयन आरती में शामिल होकर दर्शन लाभ प्राप्त किया।

बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से प्रशासक एवं अपर कलेक्टर प्रथम कौशिक ने जेपी नड्डा का महाकाल का शॉल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वहीं, पूजन महाकाल के पुजारी जितेंद्र गुरु द्वारा संपन्न कराया गया।

सुख और आनंद की प्राप्ति हुई- नड्डा

इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि, बाबा के दरबार में आकर सुख और आनंद की प्राप्ति हुई। उन्होंने कहा कि, बाबा से देश की सुख-शांति की मनोकामना करते हुए प्रार्थना की है।

23 Dec 2025 10:30 am

23 Dec 2025 09:14 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / महाकाल के दरबार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा, शयन आरती में हुए शामिल

