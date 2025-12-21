21 दिसंबर 2025,

रविवार

उज्जैन

Mahakal Ujjain: नए साल में बदली रहेगी महाकाल दर्शन व्यवस्था, होंगे कई बदलाव

Mahakal Temple Ujjain: महाकाल मंदिर में नए साल के श्रीगणेश और बीते साल को अलविदा कहने करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। अंग्रेजी नववर्ष 2026 में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुगम दर्शन व्यवस्था के लिए बैठक बुलाई।

उज्जैन

image

Avantika Pandey

Dec 21, 2025

Mahakaleshwar Ujjain

Mahakaleshwar Ujjain: बुधवार 10 दिसंबर को महाकाल की भस्म आरती का मनमोहक दृश्य। (फोटो: X)

Mahakal Temple Ujjain: हर साल की तरह इस बार भी नए साल में उज्जैन स्थित भगवान महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ेगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने चारधाम मंदिर पार्किंग से प्रवेश देने की बात कही है। यहां से प्रवेश के बाद श्रद्धालुओं को त्रिवेणी संग्रहालय, नंदी गेट, महाकाल लोक, मानसरोवर भवन, फेसेलिटी सेंटर-1, नई टनल-1 से होते हुए गणेश मंडपम से दर्शन करना होंगे। इसके बाद आपातकालीन द्वार से बड़ा गणेश मंदिर, हरसिद्धि तिराहा होकर पुन: चारधाम पहुंचेंगे। इस दौरान करीब ढाई किमी का लंबा रास्ता श्रद्धालु तय कर चुके होंगे। दर्शनार्थियों की आसानी के लिए मार्ग में संकेतक लगाए जाएंगे।

नए साल में सुगम व्यवस्था

महाकाल मंदिर में नए साल के श्रीगणेश और बीते साल को अलविदा कहने करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। अंग्रेजी नववर्ष 2026 में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुगम दर्शन व्यवस्था के लिए बैठक बुलाई। दर्शनार्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए सामान्य दर्शन, भस्म आरती दर्शन, लड्डू प्रसाद, पूछताछ केन्द्र, पार्किंग, जूता स्टैंड, पेयजल, प्रकाश, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने मंदिर के एंबुलेंस द्वार स्थित मीटिंग हाल में बैठक आयोजित की गई।

एक नजर: दर्शन व्यवस्था पर

  • अत्यधिक भीड़ होने पर श्रद्धालुओं को फैसिलिटी सेंटर-1 से सीधे कार्तिकेय मण्डपम् में प्रवेश दिया जाएगा और गेट नंबर 10 अथवा निर्माल्य गेट के रास्ते बाहर निकलेंगे।
  • भस्म आरती 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक ऑनलाइन और 31 दिसंबर को ऑफलाइन बुकिंग बंद रहेगा। कार्तिकेय मण्डपम् से चलित दर्शन व्यवस्था तड़के 4.15 बजे से की जाएगी।
  • श्रद्धालुओं की सुगम अवागमन, मार्ग एवं दिशा निर्देशन के लिए समूचे दर्शन मार्ग, मंदिर परिसर, जूता स्टैंड, वाहन पार्किंग, लड्डू प्रसाद काउंटर, प्राथमिक उपचार सुविधाएं, पेयजल वितरण स्थल आदि को दर्शाने वाले फ्लेक्स, होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। लड्डू प्रसाद सरलता से उपलब्ध हो सके, इसलिए बड़ा गणेश मंदिर और विक्रमादित्य टीले के पास विशेष काउंटर बनाएंगे।
  • पूछताछ एवं सहायता केंद्र, खोया-पाया केन्द्र के अस्थाई काउण्टर का चयनित स्थानों पर भारत स्काउट एवं गाइड द्वारा संचालित किए जाएंगे।
  • श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए दर्शन मार्ग एवं मंदिर परिसर पर सीसीटीवी कैमरों से कंट्रोल रूम में 24 घंटे नजर रखी जाएगी।
  • वाहन पार्किंग के लिए कर्कराज, भील समाज धर्मशाला, कलोता समाज धर्मशाला, कार्तिक मेला ग्राउंड, मेघदूत पार्किंग और हरिफाटक ब्रिज के नीचे आदि स्थानों पर सुविधा की जाएगी।
  • सम्पूर्ण दर्शन पथ एवं मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक टेन्ट मेटिंग एवं बेरिकेटिंग की व्यवस्था कार्य पालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/प) के मार्गदर्शन में की जाएगी।
  • चारधाम पार्किंग और म्यूजियम के सामने बड़े स्तर पर जूता स्टैंड बनाए जाएंगे।
  • सम्पूर्ण दर्शन पथ एवं मंदिर परिसर में सतत पेयजल की व्यवस्था के लिए कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा की जाएगी।
  • चिकित्सा, मानसरोवर भवन, त्रिवेणी मण्डपम, श्री महाकाल लोक कंट्रोल रूम, मंदिर परिसर, निर्गम द्वार के समीप, फेसेलिटी सेंटर, हरसिद्धि चौराहा, चारधाम मंदिर पार्किंग स्थल पर 24x7 चिकित्सा दल, एम्बुलेंस और ऑक्सीजन आदि आवश्यक सुविधा के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा औषधि एवं स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी।
  • 28 दिसंबर से 4 जनवरी तक अतिरिक्त पुलिस बल और कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को शिफ्ट अनुसार ड्यूटी रहेगी।
  • निर्बाध विद्युत आपूर्ति व्यवस्था अधीक्षण यंत्री मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा की जाएगी।
  • सम्पूर्ण दर्शन पथ एवं मंदिर परिसर में प्रचलित निर्माण कार्यो को यथा स्थिति में 25 दिसंबर से पूर्व पूर्ण किए जाने के लिए निर्देशित किया गया।

Updated on:

21 Dec 2025 10:31 am

Published on:

21 Dec 2025 10:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / Mahakal Ujjain: नए साल में बदली रहेगी महाकाल दर्शन व्यवस्था, होंगे कई बदलाव

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

