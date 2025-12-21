Mahakal Ujjain: नए साल में बदली रहेगी महाकाल दर्शन व्यवस्था, होंगे कई बदलाव

Mahakal Temple Ujjain: हर साल की तरह इस बार भी नए साल में उज्जैन स्थित भगवान महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ेगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने चारधाम मंदिर पार्किंग से प्रवेश देने की बात कही है। यहां से प्रवेश के बाद श्रद्धालुओं को त्रिवेणी संग्रहालय, नंदी गेट, महाकाल लोक, मानसरोवर भवन, फेसेलिटी सेंटर-1, नई टनल-1 से होते हुए गणेश मंडपम से दर्शन करना होंगे। इसके बाद आपातकालीन द्वार से बड़ा गणेश मंदिर, हरसिद्धि तिराहा होकर पुन: चारधाम पहुंचेंगे। इस दौरान करीब ढाई किमी का लंबा रास्ता श्रद्धालु तय कर चुके होंगे। दर्शनार्थियों की आसानी के लिए मार्ग में संकेतक लगाए जाएंगे।