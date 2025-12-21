Mahakal Ujjain: नए साल में बदली रहेगी महाकाल दर्शन व्यवस्था, होंगे कई बदलाव

Mahakaleshwar Ujjain: बुधवार 10 दिसंबर को महाकाल की भस्म आरती का मनमोहक दृश्य। (फोटो: X)
Mahakal Temple Ujjain: हर साल की तरह इस बार भी नए साल में उज्जैन स्थित भगवान महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ेगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने चारधाम मंदिर पार्किंग से प्रवेश देने की बात कही है। यहां से प्रवेश के बाद श्रद्धालुओं को त्रिवेणी संग्रहालय, नंदी गेट, महाकाल लोक, मानसरोवर भवन, फेसेलिटी सेंटर-1, नई टनल-1 से होते हुए गणेश मंडपम से दर्शन करना होंगे। इसके बाद आपातकालीन द्वार से बड़ा गणेश मंदिर, हरसिद्धि तिराहा होकर पुन: चारधाम पहुंचेंगे। इस दौरान करीब ढाई किमी का लंबा रास्ता श्रद्धालु तय कर चुके होंगे। दर्शनार्थियों की आसानी के लिए मार्ग में संकेतक लगाए जाएंगे।
महाकाल मंदिर में नए साल के श्रीगणेश और बीते साल को अलविदा कहने करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। अंग्रेजी नववर्ष 2026 में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुगम दर्शन व्यवस्था के लिए बैठक बुलाई। दर्शनार्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए सामान्य दर्शन, भस्म आरती दर्शन, लड्डू प्रसाद, पूछताछ केन्द्र, पार्किंग, जूता स्टैंड, पेयजल, प्रकाश, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने मंदिर के एंबुलेंस द्वार स्थित मीटिंग हाल में बैठक आयोजित की गई।
