जहरीले धुएं का कहर! रात होते ही ये क्षेत्र बन जाता है गैसचेंबर, अधिकारी चुप

हाल ही में टाइटेनियम कंपनी में मशीनों के पार्ट्स खराब होने के बावजूद काम जारी रखने से भारी मात्रा में जहरीला धुआं उठा, वहीं खुले में रखे केमिकल इमों ने स्थिति को और खतरनाक बना दिया। कुछ ही दिनों बाद माधव कोल्ड स्टोरेज में भी पार्ट्स खराब होने से गैस रिसाव हुआ। इससे आसपास रहने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब ताजा मामला कोरोमंडल कंपनी का है, जहां से उठता धुआं सड़क तक फैल गया और पूरा इलाका धुंध जैसा दिखाई देने लगा। साथ ही खेतान कंपनी से भी अत्यधिक मात्रा में धुआं उठता देखा गया।