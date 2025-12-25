उम्मीद की किरण… नए साल में मेडिकल कॉलेज निर्माण को मिल सकती है गति….

खरगोन. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और सीएम डॉ. मोहन यादव ने धार में बनने वाले मेडिकल कॉलेज को लेकर भूमिपूजन किया। यह निर्माण पीपीपी (पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर तैयार होगा। इस आयोजन में यह संकेत भी मिले हैं कि इसी मॉडल पर प्रदेश के अन्य 14 कॉलेज भी तैयार होंगे। इस फेहरिश्त में खरगोन में बनने वाला मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं। फिलहाल कॉलेज के नाम पर निर्माण दो साल से बाउंड्रीवॉल तक सिमटा है। उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले वर्ष में शिक्षा व स्वास्थ्य की दृष्टि से इस महत्वपूर्ण सौपान को गति मिलेगी। हालांकि प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि कॉलेज निर्माण से जुड़ी तमाम कार्ययोजना व कागजी खानापूर्ति भोपाल स्तर से होगी।

गौरतलब है कि 29 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने मेडिकल कॉलेज की बाउंड्रीवॉल का शुभारंभ किया था। शहर के 10 किमी दूर ग्राम टेमला में 12 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। जहां मध्यप्रदेश बिल्डिंग डेवलेपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से 378 लाख रुपए की लागत से बाउंड्रीवॉल तैयार हो चुकी है। इसकी लंबाई दो किमी है। ऊंचाई 2.1 मीटर है। चार दीवारी निर्माण के बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में है। इससे मेडिकल की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को दूसरे नगरों में जाना पड़ रहा है। आदिवासी बहुल जिला होने से यहां स्वास्थ्य सेवाओं की ज्यादा जरूरत है। धार में हुए कार्यक्रम के बाद शहरवासियों में उम्मीद जगी है कि पीपीपी मॉडल पर ही सही मगर खरगोन में बनने वाले मेडिकल कॉलेज को अब गति मिल सकती है।