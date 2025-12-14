14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल की 5 सड़कों पर दौड़ेंगी ई-बसें, इन सुविधाओं से होगी लैस, CCTV रखेगा निगरानी

E-Bus Bhopal : मार्च-अप्रैल-2026 से शहर में संचालित होने वाली ई-बसें यहां पांच मार्गों पर चचती नजर आएंगी। इन रूटों पर चलने वाली 100 बसों के संचालन से शहर के 80 हजार से ज्यादा यात्रियों को फायदा होगा।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 14, 2025

E-Bus Bhopal

भोपाल की 5 सड़कों पर दौड़ेंगी ई-बसें (Photo Source- Patrika)

E-Bus Bhopal :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मार्च-अप्रैल-2026 में संचालित होने वाली ई-बसें शहर के पांच मार्गों पर चलेंगी। इन रूटों पर चलने वाली 100 बसों में 80 हजार से ज्यादा यात्रियों को लाभ मिलेगा।

इन बसों के संचालन और चार्जिंग के लिए शहर में दो स्थान निर्धारित किए गए हैं। इनमें से एक कस्तूरबा नगर में है तो वहीं दूसरा संत हिरदाराम नगर में रहेगा। यहां बनाए जा रहे अत्याधुनिक डिपो के निर्माण में विद्युत समेत अन्य कामों पर करीब 25 करोड़ 44 लाख रूपए खर्च किए जा रहे हैं।

दिव्यांग यात्रियों के लिए होगी विशेष सुविधा

ये जानकारी शनिवार को फंदा में विक्रमादित्य स्वागत द्वार और ई-बस सेवा के लिए डिपो के निर्माण कार्यों के भूमिपूजन कार्यक्रम में महापौर मालती राय ने दी। उन्होंने कहा कि, इलेक्ट्रिक बसों में केन्द्र शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष रूप से व्हीलचेयर समेत चढ़ने के लिए आटोमेटिक लिफ्ट प्रावधानित है।

इन सुविधाओं से लैस होगी E-Bus

इलेक्ट्रिक बसों में यात्रियों की सुविधा एवं खासकर महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए बसों में आधुनिकतम आईटीएमएस व्यवस्था अंतर्गत बसों की रीयल टाइम ट्रेकिंग, सीसीटीवी कैमरा का लाइव फील्ड, जीपीएस डिवाइस, पेनिक बटन, पैसेंजर काउंटर एवं पैसेंजर इंफारमेशन सिस्टम संस्थापित किए जाएंगे।

5 रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन

लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों को शामिल करेंगे और जनसंख्या घनत्व के मान से 5 रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन प्रस्तावित है।

ये भी पढ़ें

एमपी में फिर बदला नाम, सीएम की घोषणा के बाद अब ये इलाका कहलाएगा ‘हरिहर नगर’, बनेगा भव्य प्रवेश द्वार
भोपाल
MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Dec 2025 10:25 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल की 5 सड़कों पर दौड़ेंगी ई-बसें, इन सुविधाओं से होगी लैस, CCTV रखेगा निगरानी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Indigo संकट: 14 से 19 दिसंबर तक डायरेक्ट उड़ान सेवा शुरु, बुकिंग चालू

Bhopal-Bengaluru flight
भोपाल

MP में नए साल में नौकरी की बहार, 40 से ज्यादा कंपनियां आएंगी, 2000 जॉब प्लेसमेंट की उम्मीद

manit campus placements BU placement IIIT major companies mp news
भोपाल

एमपी में दो नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 3 दिन बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड

Western Disturbance Active
भोपाल

एमपी में फिर बदला नाम, सीएम की घोषणा के बाद अब ये इलाका कहलाएगा ‘हरिहर नगर’, बनेगा भव्य प्रवेश द्वार

MP News
भोपाल

मेट्रो कमर्शियल रन से पहले नियम तय, आठ अफसरों को सौंपी जिम्मेदारी

bhopal metro rules fines commercial run mp news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.