भोपाल की 5 सड़कों पर दौड़ेंगी ई-बसें, इन सुविधाओं से होगी लैस, CCTV रखेगा निगरानी

भोपाल की 5 सड़कों पर दौड़ेंगी ई-बसें (Photo Source- Patrika)
E-Bus Bhopal :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मार्च-अप्रैल-2026 में संचालित होने वाली ई-बसें शहर के पांच मार्गों पर चलेंगी। इन रूटों पर चलने वाली 100 बसों में 80 हजार से ज्यादा यात्रियों को लाभ मिलेगा।
इन बसों के संचालन और चार्जिंग के लिए शहर में दो स्थान निर्धारित किए गए हैं। इनमें से एक कस्तूरबा नगर में है तो वहीं दूसरा संत हिरदाराम नगर में रहेगा। यहां बनाए जा रहे अत्याधुनिक डिपो के निर्माण में विद्युत समेत अन्य कामों पर करीब 25 करोड़ 44 लाख रूपए खर्च किए जा रहे हैं।
ये जानकारी शनिवार को फंदा में विक्रमादित्य स्वागत द्वार और ई-बस सेवा के लिए डिपो के निर्माण कार्यों के भूमिपूजन कार्यक्रम में महापौर मालती राय ने दी। उन्होंने कहा कि, इलेक्ट्रिक बसों में केन्द्र शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष रूप से व्हीलचेयर समेत चढ़ने के लिए आटोमेटिक लिफ्ट प्रावधानित है।
इलेक्ट्रिक बसों में यात्रियों की सुविधा एवं खासकर महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए बसों में आधुनिकतम आईटीएमएस व्यवस्था अंतर्गत बसों की रीयल टाइम ट्रेकिंग, सीसीटीवी कैमरा का लाइव फील्ड, जीपीएस डिवाइस, पेनिक बटन, पैसेंजर काउंटर एवं पैसेंजर इंफारमेशन सिस्टम संस्थापित किए जाएंगे।
लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों को शामिल करेंगे और जनसंख्या घनत्व के मान से 5 रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन प्रस्तावित है।
