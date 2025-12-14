भोपाल की 5 सड़कों पर दौड़ेंगी ई-बसें, इन सुविधाओं से होगी लैस, CCTV रखेगा निगरानी

इन बसों के संचालन और चार्जिंग के लिए शहर में दो स्थान निर्धारित किए गए हैं। इनमें से एक कस्तूरबा नगर में है तो वहीं दूसरा संत हिरदाराम नगर में रहेगा। यहां बनाए जा रहे अत्याधुनिक डिपो के निर्माण में विद्युत समेत अन्य कामों पर करीब 25 करोड़ 44 लाख रूपए खर्च किए जा रहे हैं।