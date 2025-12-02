सिंहस्थ 2028 से पहले साधु-संतों में ‘दो फाड़’, एमपी में गठित हुआ नया अखाड़ा परिषद

Ramadal Akhara Parishad :मध्य प्रदेश में होने जा रहे सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन में साधु-संतों के बीच दो फाड़ होने की खबरें सामने आ रही हैं। इसी खींचतान के बीच आखिरकार सोमवार को नए अखाड़े का गठन हो गया है। इस अखाड़े का नाम 'रामादल अखाड़ा परिषद' रखा गया है। इसके अध्यक्ष महंत रामेश्वरदास को नियुक्त किया गया है। इस दौरान संतों ने कहा कि, प्रशासन शैव अखाड़ों के साथ हमें बैठक में न बुलाए, हमसे अलग से चर्चा हो। रविवार को स्थानीय अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों के इस्तीफे के बाद ये घटनाक्रम सामने आया। बता दें कि, लंबे समय से शैव और वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों के बीच मतभेद जारी है।