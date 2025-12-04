ई-अटेंडेंस नहीं लगाने पर सख्त एक्शन! 2133 शिक्षकों और 586 प्रभारी को नोटिस होंगे जारी

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन में शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त है। जुलाई से नवंबर तक ई-अटेंडेंस न लगाने वाले 2133 शिक्षकों और 586 शाला प्रभारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। उज्जैन और घट्टिया ब्लॉक के बीईओ को भी नोटिस दिए जाने के आदेश हुए। कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने जिपं सीईओ श्रेयांश कूमट के साथ शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। जिसमें ई-अटेंडेंस लगाने जाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं।



इधर, कलेक्टर ने स्कूल ड्रॉपआउट बच्चों को दोबारा विद्यालय से जोडने और उनकी उपस्थिति की सतत मॉनिटरिंग पर विशेष बल दिया गया। उच्च शिक्षा विभाग में छात्रवृत्ति एवं वन-टाइम रजिस्ट्रेशन में लापरवाही पर प्राचार्यों को नोटिस जारी करने और नोडल अधिकारी को सभी महाविद्यालयों से समन्वय कर कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।