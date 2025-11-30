Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

इस दिन से बंद हो जाएगी ‘भस्म आरती’ की ऑनलाइन बुकिंग, ऐसे मिलेगी एंट्री

Mahakal Temple Ujjain: भस्म आरती(Bhasma Aarti) की ऑनलाइन बुकिंग दिसंबर से बंद रहेगी। इस दौरान ऑफलाइन व्यवस्था के तहत एंट्री मिलेगी। एक दिन पहले आकर फॉर्म भरने होंगे, अनुमति दर्शनार्थियों की संख्या के आधार पर ही मिल सकेगी।

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Avantika Pandey

Nov 30, 2025

Mahakal Temple Ujjain

Mahakal Temple Bhasma Aarti Online booking भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग होगी बंद...

Mahakal Temple Ujjain: उज्जैन के राजाधिराज भगवान महाकाल के दरबार में बीते साल को अलविदा और आने वाले साल का वेलकम करने देशभर से श्रद्धालु आएंगे। मंदिर प्रशासन का अनुमान है, इन दिनों करीब 10 लाख से अधिक श्रद्धालु महाकाल की नगरी में पहुंचेंगे। सभी को सुगमता से दर्शन हों, इसके लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं। साथ ही भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग 25 दिसंबर से बंद रहेगी। इस दौरान ऑफलाइन व्यवस्था के तहत एंट्री मिलेगी। एक दिन पहले आकर फॉर्म भरने होंगे, अनुमति दर्शनार्थियों की संख्या के आधार पर ही मिल सकेगी। कोई भक्त निराश न लौटे, इसके लिए भस्म आरती में चलायमान दर्शन की व्यवस्था की जाएगी।

महाकाल के दर्शन करने पहुंचेंगे 10 लाख भक्त

सहायक प्रशासक आशीष फलवाड़िया ने बताया कि महाकाल मंदिर में नए साल को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अनुमान है कि 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक करीब 10 लाख भक्त भगवान महाकाल के दर्शन करने पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए दर्शन का नया प्लान तैयार किया जा रहा है। इसकी शुरुआत भस्म आरती की आनलाइन बुकिंग सुविधा को ब्लाक करने के साथ हो गई है। भस्म आरती दर्शन व्यवस्था प्रभारी व सहायक प्रशासक फलवाडिया ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी नए साल में भस्म आरती दर्शन को लेकर काफी देखा जा रहा है।

यहां रहेगी पार्किंग सुविधा

  • कर्कराज मंदिर, भील समाज धर्मशाला, नृसिंह घाट क्षेत्र में वाहन पार्किंग रहेगी।
  • हरिफाटक चौराहा के पास इम्पीरियल होटल के पीछे तथा मन्नत गार्डन में पार्किंग रहेगी।

चारधाम से लगेगी कतार

पिछले कुछ सालों से नए साल में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन चारधाम मंदिर के सामने से कतार लगाने का कार्य करता आ रहा है। संभवत: इस बार भी नए साल में वही दर्शन व्यवस्था लागू रहेगी। दर्शनार्थियों को कर्कराज पार्किंग से शक्तिपथ के रास्ते श्रीमहाकाल महालोक होते हुए मंदिर(Mahakal Temple Ujjain) में प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद श्रद्धालु गणेश व कार्तिकेय मंडप से दर्शन करेंगे। श्रद्धालुओं को दी जाने वाली अनुमति व्यवस्था भी स्थगित रहेगी।

ये भी पढ़ें

एमपी में खत्म होगा 2 बच्चे का कानून, RSS चीफ के बयान से बदल सकता है पूरा खेल!
भोपाल
Two child law will be abolished in MP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Nov 2025 09:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / इस दिन से बंद हो जाएगी ‘भस्म आरती’ की ऑनलाइन बुकिंग, ऐसे मिलेगी एंट्री

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इस शहर में आज VVIP मूवमेंट, कई रास्ते रहेंगे बंद, घर से निकलने से पहले देखें डायवर्सन प्लान

ujjain traffic diversion vip movement cm mohan yadav son wedding mp news
उज्जैन

21 दूल्हों की बारात निकलेगी आज दिल के द्वारे…सीएम मोहन करेंगे वेलकम

CM Mohan Yadav Son Wedding
उज्जैन

बैलगाड़ी पर सवार होकर सगाई करने पहुंचे सीएम मोहन के बेटे-बहू, देखें काले चश्मे में दोनों का देसी अंदाज

CM Mohan yadav Son Engagement
उज्जैन

समारोह में चलती रहीं बेटे की शादी की रस्मेें, बस स्टेंड पर चाय बनाते दिखे सीएम मोहन यादव

CM Mohan Yadav made tea at the bus stand during his son's wedding rituals
उज्जैन

मुख्यमंत्री के बेटे की शादी का कार्ड, गोल्डन बॉर्डर वाले निमंत्रण पत्र की कीमत उड़ा देगी होश

CM Mohan Yadav Son Wedding Card price
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.