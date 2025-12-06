6 दिसंबर 2025,

शनिवार

उज्जैन

महाकाल मंदिर में 3 दिन में 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान, समिति ने लिया बड़ा फैसला

Mahakal- महाकाल मंदिर समिति ने 12 दिनों तक भस्म-आरती की ऑनलाइन बुकिंग पर पाबंदी लगाई

उज्जैन

image

deepak deewan

Dec 06, 2025

10 lakh devotees expected to visit Mahakal Temple in 3 days

10 lakh devotees expected to visit Mahakal Temple in 3 days (Photo Source- Patrika)

Mahakal- देश-दुनिया में विख्यात उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन करने के लिए रोज बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। दिसंबर के अंतिम दिनों और नव वर्ष के शुरुआती दिनों में यह संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। इस दौरान महज 3 दिनों में ही 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के यहां आने का अनुमान है। ऐसे में महाकालेश्वर मंदिर समिति ने बड़ा फैसला लेते हुए भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग बंद करने की बात कही है। महाकाल मंदिर में भक्तों की संभावित भीड़ से कोई अव्यवस्था न फैले, इसके मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। मंदिर समिति के अनुसार 12 दिनों तक भस्म-आरती की ऑनलाइन बुकिंग पर पाबंदी लगा दी गई है। इस दौरान केवल ऑफलाइन बुकिंग ही की जाएगी।

महाकालेश्वर मंदिर में हर साल नववर्ष के आसपास के दिनों में रिकार्ड संख्या में भक्त आते हैं। खासतौर पर 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक श्रद्धालुओं से शहर तक पट जाता है। इन 3 दिनों में इस बार महाकाल दर्शन और पूजन के लिए 10 लाख से अधिक भक्तों के उज्जैन आने का अनुमान है।

श्रद्धालुओं की इस भीड़ को नियंत्रित करना बड़ी चुनौती है। आमभक्तों की सुविधा और उन्हें अव्यवस्थाओं से बचाने के लिए
मंदिर समिति ने 25 दिसंबर से अगले साल की 5 जनवरी तक महाकाल की भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी है।

चलित भस्म आरती व्यवस्था

महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि लाखों भक्तों की सुविधा को देखते हुए भस्म आरती की मंजूरी पर विशेष निर्णय लिया गया है। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक ऑनलाइन बुकिंग बंद रहेगी। इस अवधि में भस्म आरती की केवल ऑफलाइन बुकिंग ही की जाएगी। मंदिर में चलित भस्म आरती व्यवस्था भी शुरू की है। इससे भीड़ में लाइन में लगे भक्तों को भी भस्म आरती के दर्शन हो सकेंगे।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / महाकाल मंदिर में 3 दिन में 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान, समिति ने लिया बड़ा फैसला

