महाकाल मंदिर में 3 दिन में 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान, समिति ने लिया बड़ा फैसला

Mahakal- देश-दुनिया में विख्यात उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन करने के लिए रोज बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। दिसंबर के अंतिम दिनों और नव वर्ष के शुरुआती दिनों में यह संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। इस दौरान महज 3 दिनों में ही 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के यहां आने का अनुमान है। ऐसे में महाकालेश्वर मंदिर समिति ने बड़ा फैसला लेते हुए भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग बंद करने की बात कही है। महाकाल मंदिर में भक्तों की संभावित भीड़ से कोई अव्यवस्था न फैले, इसके मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। मंदिर समिति के अनुसार 12 दिनों तक भस्म-आरती की ऑनलाइन बुकिंग पर पाबंदी लगा दी गई है। इस दौरान केवल ऑफलाइन बुकिंग ही की जाएगी।