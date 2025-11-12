बिजली विभाग का खेल! किसानों के यहां रखवाए ट्रांसफार्मर, पकड़े जाने के डर से पुतवा दिया हरा रंग

electricity company transformer stolen (फोटो- सोशल मीडिया)
Transformer Stolen: बिजली कंपनी के गुना के बजरंगगढ़ क्षेत्र के जिम्मेदार अपने बड़े ट्रांसफार्मरों की जगह किसानों के छोटे ट्रांसफार्मरों की अदला-बदली करा रहे हैं। बिजली कंपनी का ट्रांसफार्मर पकड़ा न जाए, इसके लिए उस ट्रांसफार्मर पर हरा रंग पुतवा दिया। हालांकि ऐसा ही एक मामला बजरंगगढ़ के कुछ लोगों ने पकड़ा है। (mp news)
बजरंगगढ़ वितरण केन्द्र पर पदस्थ कर्मचारियों के अलावा बजरंगगढ़ गांव के चार दर्जन से अधिक लोगों ने बिजली कंपनी के महाप्रबंधक को एक पत्र दिया है। उसमें कहा है कि बजरंगगढ़ विद्युत वितरण केन्द्र पर पदस्थ सहायक प्रबंधक पुष्पराज सिंह ने बजरंगगढ़ सिटी के तीन ट्रांसफार्मर पहला पीएम आवास बजरंगगढ़ 63 केवीए, दूसरा पीएचई 25 केवीए पुल पर और तीसरा अहिरवार मोहल्ला हरिगढ़ 63 केवीए के उठवाए और उनको अपने पसंदीदा किसानों के यहां बिजली सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रख लिए। बजरंगगढ़ के लोगों ने आरोप लगाया कि इसके बदले उन किसानों से रुपए लिए। उनका कहना था कि कुछ किसानों को उनके छोटे ट्रांसफार्मर की जगह बड़े ट्रांसफार्मर दे दिए।
बजरंगगढ़ के लोगों ने आरोप लगाया कि इसी वितरण केन्द्र पर पदस्थ मीटर रीडर प्रतिपाल सिंह से सेवा हटाने के लिए दस हजार रुपए वसूले। अकुशल श्रमिक रामवीर यादव के घर पर जबरदस्ती अवैध डीटीआर रखवाया गया। सहायक प्रबंधक की शिकायत करने वालों में मुय रूप से इसी वितरण केन्द्र से जुड़े रामबाबू माहौर, रिंकू जाट, खुमान बंजारा, किरण लोधा, खिलन धाकड़, कल्याण बंजारा, रामवीर यादव, फिरोज, आरिफ खान, संजू जाटव, सोनू साहू, प्रतिपाल धाकड़ आदि शामिल हैं। (mp news)
