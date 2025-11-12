Patrika LogoSwitch to English

गुना

बिजली विभाग का खेल! किसानों के यहां रखवाए ट्रांसफार्मर, पकड़े जाने के डर से पुतवा दिया हरा रंग

MP News: एमपी में बिजली विभाग का बड़ा खेल उजागर हुआ है। जिम्मेदारों ने कंपनी के ट्रांसफार्मर किसानों के यहां रखवा दिए।

less than 1 minute read
Google source verification

गुना

image

Akash Dewani

Nov 12, 2025

electricity company transformer stolen green paint corruption mp news

electricity company transformer stolen (फोटो- सोशल मीडिया)

Transformer Stolen: बिजली कंपनी के गुना के बजरंगगढ़ क्षेत्र के जिम्मेदार अपने बड़े ट्रांसफार्मरों की जगह किसानों के छोटे ट्रांसफार्मरों की अदला-बदली करा रहे हैं। बिजली कंपनी का ट्रांसफार्मर पकड़ा न जाए, इसके लिए उस ट्रांसफार्मर पर हरा रंग पुतवा दिया। हालांकि ऐसा ही एक मामला बजरंगगढ़ के कुछ लोगों ने पकड़ा है। (mp news)

बिजली कंपनी के जनरल मैनेजर को लिखे गए पत्र

बजरंगगढ़ वितरण केन्द्र पर पदस्थ कर्मचारियों के अलावा बजरंगगढ़ गांव के चार दर्जन से अधिक लोगों ने बिजली कंपनी के महाप्रबंधक को एक पत्र दिया है। उसमें कहा है कि बजरंगगढ़ विद्युत वितरण केन्द्र पर पदस्थ सहायक प्रबंधक पुष्पराज सिंह ने बजरंगगढ़ सिटी के तीन ट्रांसफार्मर पहला पीएम आवास बजरंगगढ़ 63 केवीए, दूसरा पीएचई 25 केवीए पुल पर और तीसरा अहिरवार मोहल्ला हरिगढ़ 63 केवीए के उठवाए और उनको अपने पसंदीदा किसानों के यहां बिजली सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रख लिए। बजरंगगढ़ के लोगों ने आरोप लगाया कि इसके बदले उन किसानों से रुपए लिए। उनका कहना था कि कुछ किसानों को उनके छोटे ट्रांसफार्मर की जगह बड़े ट्रांसफार्मर दे दिए।

मीटर रीडर से वसूले दस हजार रुपए

बजरंगगढ़ के लोगों ने आरोप लगाया कि इसी वितरण केन्द्र पर पदस्थ मीटर रीडर प्रतिपाल सिंह से सेवा हटाने के लिए दस हजार रुपए वसूले। अकुशल श्रमिक रामवीर यादव के घर पर जबरदस्ती अवैध डीटीआर रखवाया गया। सहायक प्रबंधक की शिकायत करने वालों में मुय रूप से इसी वितरण केन्द्र से जुड़े रामबाबू माहौर, रिंकू जाट, खुमान बंजारा, किरण लोधा, खिलन धाकड़, कल्याण बंजारा, रामवीर यादव, फिरोज, आरिफ खान, संजू जाटव, सोनू साहू, प्रतिपाल धाकड़ आदि शामिल हैं। (mp news)

Published on:

12 Nov 2025 08:28 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / बिजली विभाग का खेल! किसानों के यहां रखवाए ट्रांसफार्मर, पकड़े जाने के डर से पुतवा दिया हरा रंग

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

