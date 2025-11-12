बिजली विभाग का खेल! किसानों के यहां रखवाए ट्रांसफार्मर, पकड़े जाने के डर से पुतवा दिया हरा रंग

बजरंगगढ़ वितरण केन्द्र पर पदस्थ कर्मचारियों के अलावा बजरंगगढ़ गांव के चार दर्जन से अधिक लोगों ने बिजली कंपनी के महाप्रबंधक को एक पत्र दिया है। उसमें कहा है कि बजरंगगढ़ विद्युत वितरण केन्द्र पर पदस्थ सहायक प्रबंधक पुष्पराज सिंह ने बजरंगगढ़ सिटी के तीन ट्रांसफार्मर पहला पीएम आवास बजरंगगढ़ 63 केवीए, दूसरा पीएचई 25 केवीए पुल पर और तीसरा अहिरवार मोहल्ला हरिगढ़ 63 केवीए के उठवाए और उनको अपने पसंदीदा किसानों के यहां बिजली सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रख लिए। बजरंगगढ़ के लोगों ने आरोप लगाया कि इसके बदले उन किसानों से रुपए लिए। उनका कहना था कि कुछ किसानों को उनके छोटे ट्रांसफार्मर की जगह बड़े ट्रांसफार्मर दे दिए।