अनफिट पुलिसकर्मियों पर गिरेगी गाज, आईजी हुए नाराज, ये है कारण

आईजी सक्सेना ने परेड में शामिल जवानों के टर्नआउट का निरीक्षण किया। जिन पुलिसकर्मियों का टर्नआउट उत्कृष्ट पाया गया, उन्हें प्रशंसा पत्र एवं पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया, वहीं जिनका टर्नआउट अपेक्षानुरूप नहीं था, उन्हें सुधार हेतु समझाइश दी गई। उन्होंने परेड एवं पुलिस बैंड की प्रस्तुतियों की सराहना की। निरीक्षण के दौरान सक्सेना ने पुलिस वाहनों की स्थिति एवं रखरखाव का भी अवलोकन किया। उन्होंने वाहन चालकों की डायरियां देखी, वाहनों के रखरखाव की प्रशंसा की तथा बेहतर प्रदर्शन करने वाले चालकों को पुरस्कृत किया। (mp news)