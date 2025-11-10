Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अगार मालवा

BJP विधायक से भिड़ा अध्यक्ष प्रतिनिधि, समर्थकों के बीच हुई धक्का मुक्की, बकी गई गालियां

MP News: भाजपा विधायक और जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि के बीच तीखी नोकझोंक से माहौल गरमाया। मामला इतना गरमा गया कि समर्थकों के बीच बात धक्का मुक्की और गाली गलौच तक पहुंच गई।

2 min read
Google source verification

अगार मालवा

image

Akash Dewani

Nov 10, 2025

BJP MLA-District President representative clash pulia bhoomipujan mp news

BJP MLA-District President representative clash in agar malwa (फोटो- सोशल मीडिया)

BJP MLA-District President representative clash:आगर-मालवा के कानड़ थाना क्षेत्र के भ्याना में रविवार को एक पुलिया निर्माण का भूमिपूजन हुआ। इसमें विधायक मधु गेहलोत सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को अतिथि बुलाया गया लेकिन कार्यक्रम विवाद की भेंट चढ़ गया। जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह तथा विधायक गेहलोत के बीच तीखी नोक-झोंक हो गई। गांव में काफी देर तक हंगामा हुआ और आरोप-प्रत्यारोप लगे। सूचना पर सीएसपी, एसडीएम सहित अन्य अधिकारी भ्याना पहुंचे और पुलिस बल की मौजूदगी में भूमिपूजन हुआ। (mp news)

ये है पूरा मामला

भ्याना मुक्तिधाम पहुंच मार्ग पर 24 लाख की लागत से एक पुलिया निर्माण होना है जिसका भूमिपूजन रविवार को होना था। विधायक मधु गहलोत, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भेरुसिंह चौहान, पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रेम यादव, पूर्व मंडी अध्यक्ष बाबूलाल यादव पहुंचे थे।

इसी दौरान मौजूद आगर जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह एवं विधायक के बीच समुचित समान एवं आमंत्रण न देने की बात को लेकर कहासुनी आरंभ हो गई। कहासुनी इतनी अधिक बड़ी कि दोनों पक्ष आमने-सामने की स्थिति में आ गए और कार्यकर्ता एक-दूसरे के साथ गाली-गलौज करने लगे।सूचना पर कुछ ही देर में कानड़ पुलिस भी मौके पर पहुंची पर कुछ नहीं हुआ। एसडीएम मिलिंद ढोके, सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा पहुंचे व स्थिति संभाली। दोनों ही पक्षों को आपसी समझाइश देकर दूर किया और पुलिया भूमिपूजन हुआ। (mp news)

कांग्रेसियों के साथ मिले है जीतेन्द्र- विधायक

हमारे विधानसभा क्षेत्र के भ्याना में पुलिया निर्माण का भूमिपूजन होना था। अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। जब हम अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ पहुंचे जितेंद्र सिंह ने अभद्रता करते हुए भूमिपूजन को बाधित करने का प्रयास किया। आयोजकों ने बकायदा जनपद अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया था पर जितेंद्र सिंह ने आमंत्रित नहीं किए जाने की बात कहते हुए कुछ कांग्रेसियों के साथ आकर माहौल खराब किया गया।- मधु गेहलोत, विधायक आगर (MLA Madhua Gehlot)

विधायक के कहने पर नहीं दिया आमंत्रण- जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि

मेरी बहन धर्मकुंवरबाई आगर जनपद अध्यक्ष है। उनके क्षेत्र में भूमिपूजन हो रहा था। अध्यक्ष को नहीं बुलाया। जानकारी मिली तो ज्ञात हुआ विधायक के कहने पर नहीं बुलाया। मैं बहन को लेकर बिना आमंत्रण के ही भूमिपूजन में पहुंचा लेकिन वहां अध्यक्ष को भूमिपूजन नहीं करने दिया। विधायक लगातार अध्यक्ष को प्रताड़ित कर रहे हैं। डराया जाता है कि पद से हटा दिया जाएगा। यह विधानसभा उनकी है एवं उनके अनुसार ही कार्य होंगे। - जितेंद्र सिंह, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि

ये भी पढ़ें

ये क्या? CM Rise स्कूल में ‘परिवारवाद’, प्रिंसिपल ने पत्नी-साली की कराई नियुक्ति, हड़पा मानदेय
भिंड
bhind cm rise school nepotism principal corruption mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Nov 2025 11:28 am

Published on:

10 Nov 2025 11:27 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Agar Malwa / BJP विधायक से भिड़ा अध्यक्ष प्रतिनिधि, समर्थकों के बीच हुई धक्का मुक्की, बकी गई गालियां

बड़ी खबरें

View All

अगार मालवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में शिक्षक पेड़ पर चढ़कर लगा रहे ई-अटेंडेंस, नेटवर्क के कारण आ रही समस्या

mp news
अगार मालवा

दिवाली पर परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, 13 साल के बच्चे की गोली लगने से मौत

agar malwa
अगार मालवा

जुगाड़ के इस पटाखे को खरीदने वाले सावधान! आंखों की रोशनी तक जा रही, बिक्री पर बैन

Diwali Firecrackers
अगार मालवा

राजस्थान में माइनिंग सेक्टर में पेपरलेस व्यवस्था, दिसंबर तक लागू होगा ऑनलाइन सिस्टम

अगार मालवा

सज गए बाजार, जानिए सोने-चांदी के सिक्कों से लेकर बर्तन तक के ताजा भाव

Dhanteras 2025 Gold Silver Utensils Rate
अगार मालवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.