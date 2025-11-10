BJP विधायक से भिड़ा अध्यक्ष प्रतिनिधि, समर्थकों के बीच हुई धक्का मुक्की, बकी गई गालियां

इसी दौरान मौजूद आगर जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह एवं विधायक के बीच समुचित समान एवं आमंत्रण न देने की बात को लेकर कहासुनी आरंभ हो गई। कहासुनी इतनी अधिक बड़ी कि दोनों पक्ष आमने-सामने की स्थिति में आ गए और कार्यकर्ता एक-दूसरे के साथ गाली-गलौज करने लगे।सूचना पर कुछ ही देर में कानड़ पुलिस भी मौके पर पहुंची पर कुछ नहीं हुआ। एसडीएम मिलिंद ढोके, सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा पहुंचे व स्थिति संभाली। दोनों ही पक्षों को आपसी समझाइश देकर दूर किया और पुलिया भूमिपूजन हुआ। (mp news)