एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री का बयान- ‘अंग्रेजों के दलाल थे राजा राम मोहन राय’

कार्यक्रम के दौरान मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से देश की आस्था बदलने का कुचक्र रचा गया और इस षड्यंत्र को आगे बढ़ाने के लिए कई फर्जी समाज सुधारकों को खड़ा किया गया। उन्होंने राजा राममोहन राय को अंग्रेजों का दलाल बताते हुए कहा कि धर्मांतरण की चाल को रोकने का साहस उस समय बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने आगे कहा कि देशभर में मिशनरी स्कूल उपलब्ध थे, जिनमें शिक्षा के नाम पर धर्मांतरण का एजेंडा चलता था। उस समय संथाल परगना तक अंग्रेजी शिक्षा के नाम पर इस देश के लोगों की आस्था बदलने का दुष्चक्र चल रहा था। इसके लिए अंग्रेजों ने कई लोगों भारतीय समाज सुधारक बना रखा था, जिसमें एक राजा राममोहन राय भी थे।