दिवाली पर परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, 13 साल के बच्चे की गोली लगने से मौत

13-year-old boy shot dead on Diwali
mp news: दिवाली पर मध्यप्रदेश के आगर मालवा के घुराशिया गांव में रहने वाले क परिवार पर उस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब दो दिन तक चले इलाज के बाद 13 साल के बच्चे की सोमवार की सुबह मौत हो गई। बच्चे की मौत की वजह सिर में गोली लगना बताया गया है। परिवार को पहले लगा कि बच्चे को कोई साधारण चोट लगी है, लेकिन सिटी स्कैन में जो खुलासा हुआ, उसने सबको दहला दिया। पूरे मामले में परिजनों द्वारा गोली लगने की बात कही जा रही है, परंतु फिलहाल पुलिस शॉट पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
आगर मालवा जिले के ग्राम घुराशिया में शनिवार शाम 13 साल का बच्चा रवि सूर्यवंशी अपने बाड़े में मवेशियों को चारा खिलाकर घर लौट रहा था, तभी अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा। परिजनों को लगा कि वह ठोकर खाकर गिरा है और सिर में पत्थर लगने से घायल हुआ है। परिजन उसे जिला अस्पताल आगर लेकर आए लेकिन यहां से उसे हालत गंभीर होने के कारण उज्जैन रैफर कर दिया गया। परिजन ने बताया कि जब रवि को उज्जैन लेकर पहुंचे तो सिटी स्कैन में पता चला कि रवि के सिर में पत्थर नहीं बल्कि गोली लगी है।
सिटी स्कैन कराने पर पता चला कि गोली आंख के पास से होकर सिर के पिछले हिस्से में जाकर अटक गई थी। डॉक्टरों ने तुरंत उसे इंदौर रेफर किया, लेकिन सोमवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि यह गोली जंगल में अवैध शिकार के दौरान चली होगी। गांव के आसपास का इलाका घने जंगलों से घिरा है, जहां अक्सर बाहरी लोग जंगली जानवरों के शिकार के लिए आते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच में जुटी है।
