दिवाली पर परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, 13 साल के बच्चे की गोली लगने से मौत

mp news: दिवाली पर मध्यप्रदेश के आगर मालवा के घुराशिया गांव में रहने वाले क परिवार पर उस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब दो दिन तक चले इलाज के बाद 13 साल के बच्चे की सोमवार की सुबह मौत हो गई। बच्चे की मौत की वजह सिर में गोली लगना बताया गया है। परिवार को पहले लगा कि बच्चे को कोई साधारण चोट लगी है, लेकिन सिटी स्कैन में जो खुलासा हुआ, उसने सबको दहला दिया। पूरे मामले में परिजनों द्वारा गोली लगने की बात कही जा रही है, परंतु फिलहाल पुलिस शॉट पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।