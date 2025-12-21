21 दिसंबर 2025,

अगार मालवा

Rajasthan: घटिया और सब-स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर के उड़े फ्यूज, घटिया पर ‘स्टैंडर्ड’ की सील लगाकर बेच दिए

Jaipur Discom: जयपुर। डिस्कॉम की सबसे संवेदनशील और विश्वसनीय मानी जाने वाली क्वालिटी टेस्टिंग लैब (सीटीएल) में मिलीभगत का गंभीर मामला सामने आया है। डिस्कॉम की ‘स्टैंडर्ड’ मुहर लगाकर फील्ड में घटिया और सब-स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर बेच दिए गए।

अगार मालवा

image

Anand Prakash Yadav

Dec 21, 2025

टेस्टिंग में ट्रांसफार्मर फेल, प्रतीकात्मक तस्वीर मेटा एआइ

टेस्टिंग में ट्रांसफार्मर फेल, प्रतीकात्मक तस्वीर मेटा एआइ

Jaipur Discom: जयपुर। डिस्कॉम की सबसे संवेदनशील और विश्वसनीय मानी जाने वाली क्वालिटी टेस्टिंग लैब (सीटीएल) में मिलीभगत का गंभीर मामला सामने आया है। डिस्कॉम की ‘स्टैंडर्ड’ मुहर लगाकर फील्ड में घटिया और सब-स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर बेच दिए गए। ऊर्जा महकमे में हाईलेवल पर पहुंची शिकायत के बाद कराई गई जांच में खुलासा होने पर हड़कंप मच गया है।

जांच में सामने आया कि ट्रांसफार्मर निर्माता कंपनी विनीत पावर की ओर से सप्लाई किए गए ट्रांसफार्मरों की सीटीएल लैब में जांच कराई गई थी। जो ट्रांसफार्मर तय मापदंडों पर खरे उतरे, उन्हें स्टैंडर्ड घोषित कर उनकी सील लगाई गई, लेकिन बाद में उन्हीं स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मरों की सील हटाकर दूसरे सब-स्टैंडर्ड और घटिया ट्रांसफार्मरों पर लगा दी गई। इसके बाद इन ट्रांसफार्मरों को डिस्कॉम स्टैंडर्ड बताकर बेच दिया गया।

दो लैब में जांच के बाद खुली पोल

राजधानी जयपुर में दो अलग-अलग स्थानों पर लगे प्राइवेट ट्रांसफार्मरों की जांच में यह गड़बड़ी सामने आई। इसके बाद जब सीटीएल लैब से पड़ताल कराई गई, तो वहां से करीब 400 सील गायब मिलीं। इससे पूरे मामले में अंदरूनी मिलीभगत की आशंका और मजबूत हो गई है।

FIR दर्ज कराने और जिम्मेदार को चार्जशीट देने की तैयारी

डिस्कॉम प्रबंधन ने मामले को गंभीर मानते हुए अब पुलिस में आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही प्रकरण में प्रथमदृष्टया लिप्त पाए गए बिजली अभियंताओं और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि सील की हेराफेरी किस स्तर तक और किन-किन लोगों की मिलीभगत से की गई।

डिस्कॉम का दावा : एक्शन की तैयारी…

  • एफआइआर होगी दर्ज- विद्युत अधिनियम तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सुरक्षा एवं इलेक्ट्रिक सप्लाई से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के दुरुपयोग के प्रथम दृष्ट्या आरोप प्रमाणित पाए जाने पर इस फर्म के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है।
  • चार्जशीट की तैयारी- केन्द्रीय परीक्षण प्रयोगशाला के अधिकारियों एवं कार्मिकों को चार्जशीट देने के साथ ही उनकी संलिप्तता की जांच की जा रही है। मिलीभगत पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
  • उपभोक्ताओं को नोटिस - जिन उपभोक्ताओं के पास यह सब स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर पाए गए हैं, उन्हें भी नोटिस दिए गए हैं।

जिम्मेदार ये बोले

शिकायत के संबंध में जांच करवाई है, दोषियों पर कार्रवाई करेंगे।
आर. के. शर्मा, निदेशक तकनीकी, जयपुर डिस्कॉम

