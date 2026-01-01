संवैधानिक मूल्यों के प्रहरी हैं अभिभाषक : प्रधान न्यायाधीश

आगर-मालवा. नगर में आयोजित वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मान समारोह में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीएस चौहान ने अभिभाषकों की भूमिका को संविधान और न्याय व्यवस्था की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता केवल मुकदमे नहीं लड़ते, बल्कि आम नागरिक के संवैधानिक अधिकारों और न्याय की उम्मीद की रक्षा का दायित्व भी निभाते हैं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीएस चौहान ने गुरुवार रात जिला न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ द्वारा आयोजित समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि अभिभाषक न्याय के प्रहरी होते हैं। हर व्यक्ति जब न्याय की उम्मीद लेकर आता है, तो वही अधिवक्ता उसके विश्वास का सहारा बनते हैं। संघर्ष, समर्पण और नैतिक मूल्यों के साथ अधिवक्ता समाज को एक संतुलित और न्यायपूर्ण व्यवस्था देने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि न्याय प्रणाली में अधिवक्ताओं की भूमिका एक मजबूत स्तंभ के समान है, जिसके बिना व्यवस्था की कल्पना अधूरी है।